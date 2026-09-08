f
Desaparecido Canarias
fff
fff
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
- Casting en la Región: buscan figurantes en Murcia para una película que se rodará en noviembre
- Grave accidente en la A-7 en Librilla: rescatan a un camionero atrapado tras volcar su cisterna
- Una joven de 19 años, herida grave tras chocar contra un camión en Las Torres de Cotillas
- La Aemet activa la alerta por lluvias y tormentas para el miércoles en casi toda la Región
- Primeros 'baches' para el proyecto de urbanización de la estación de El Carmen en Murcia
- Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia
- Del 'poderío' de Molina a los bajos ingresos de Fortuna: el ranking de los municipios murcianos más ricos, más pobres y más desiguales
- Grupo Fuertes compra una empresa capaz de curar cuatro millones de jamones