De depuradoras a farolas y líneas telefónicas: ocho toneladas de cobre robadas por una banda de Calasparra

La Guardia Civil ha desarticulado en Calasparra un grupo criminal al que se atribuye la sustracción de cerca de ocho toneladas de cobre en fincas e instalaciones públicas y privadas de la comarca del Noroeste de la Región de Murcia y de varios municipios limítrofes de la provincia de Albacete.

La operación, denominada ‘Pontonis’ y desarrollada en el marco del Plan contra el robo de cobre, ha permitido identificar a nueve personas, de las que siete han sido detenidas y otras dos investigadas. A todas ellas se les atribuye, en distinto grado de participación, la presunta comisión de más de una docena de delitos de robo con fuerza, hurto, daños, contra el medio ambiente y pertenencia a grupo criminal.

La investigación comenzó a finales del pasado año, después de que los equipos ROCA de la Guardia Civil, especializados en la lucha contra los robos en el campo, detectaran una sucesión de sustracciones de cable de cobre en diferentes puntos aislados del Noroeste murciano.

En colaboración con las policías locales de Calasparra y Bullas, los agentes identificaron a varios individuos con numerosos antecedentes delictivos y centraron sobre ellos las labores de vigilancia.

Durante la investigación, dos de los ahora detenidos fueron sorprendidos ‘in fraganti’ mientras quemaban cable de cobre en una nave abandonada de Calasparra.

Un reparto de funciones definido

Según la Guardia Civil, el grupo actuaba con un reparto de funciones claramente establecido. Antes de ejecutar los robos, sus integrantes seleccionaban instalaciones aisladas, como depuradoras de aguas residuales, líneas telefónicas en desuso o redes de alumbrado público.

Los asaltos se producían generalmente de madrugada. Los presuntos autores se desplazaban en vehículos de alquiler, cortaban y extraían el cable y posteriormente lo cargaban en los vehículos. Mientras unos ejecutaban la sustracción, otros realizaban labores de vigilancia.

Después trasladaban el material a barrancos o naves abandonadas, donde retiraban el recubrimiento o quemaban la cubierta plástica para obtener el cobre limpio y eliminar posibles elementos que permitieran conocer su procedencia.

El material era posteriormente vendido de forma fraccionada en diferentes centros de reciclaje de la Vega del Segura, una práctica con la que, según los investigadores, pretendían dificultar los controles policiales y la trazabilidad del cobre sustraído.

Cerca de un centenar de operaciones de venta

Las pesquisas han permitido relacionar a los investigados con cerca de un centenar de operaciones de venta de cobre, con un volumen total superior a las ocho toneladas.

La actividad delictiva provocó perjuicios a empresas, ayuntamientos, comunidades de regantes y particulares, pero también daños medioambientales. La Guardia Civil señala que la quema del cable generó vertidos de sustancias contaminantes sobre el terreno y riesgo de incendios, además de ocasionar la interrupción o inutilización de servicios como la telefonía o el suministro de agua.

Entre los hechos esclarecidos figuran robos de cable del alumbrado público en Calasparra y Moratalla, de líneas telefónicas en Cehegín y Socovos (Albacete), de instalaciones de depuración de agua en Pliego y de comunidades de regantes de Cieza y Calasparra.

La investigación también vincula al grupo con varios robos con fuerza de dinero y joyas en viviendas de Calasparra, Moratalla, Socovos y El Pardal-Molinicos, ambos en Albacete. En uno de los hechos, los autores llegaron a sustraer las monedas del cepillo de una capilla.

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Durante la operación, la Guardia Civil ha recuperado 32 kilos de cobre, varias joyas y diversas herramientas presuntamente relacionadas con los hechos investigados.