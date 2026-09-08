Cinco detenidos en Yecla tras un enfrentamiento con cuchillos por un ‘vuelco’ de droga

La Policía Nacional ha detenido en Yecla a cinco personas, cuatro hombres y una mujer, por su presunta implicación en un intento de 'vuelco' de droga en el que se emplearon armas blancas. A los arrestados se les atribuyen, según su grado de participación, delitos de tráfico de drogas, amenazas graves, lesiones y robo con violencia e intimidación.

Los hechos comenzaron tras una llamada recibida en la sala del CIMACC 091 que alertaba de que dos individuos armados con cuchillos estaban asaltando a una pareja que se encontraba en el interior de un vehículo estacionado en la vía pública.

Varias patrullas de la Policía Nacional se desplazaron de inmediato hasta el lugar y, con la colaboración de agentes de la Policía Local de Yecla, localizaron a varios de los implicados. Uno de los presuntos asaltantes había conseguido huir antes de la llegada de los agentes y no pudo ser localizado en ese momento.

Según las primeras investigaciones, los dos asaltantes habrían amenazado y agredido a la pareja con el propósito de apoderarse del bolso que llevaba la mujer. Durante el enfrentamiento, el hombre que la acompañaba sacó otro cuchillo que portaba consigo y trató de repeler la agresión, llegando a arremeter contra uno de los atacantes.

Al inspeccionar el bolso que los asaltantes pretendían sustraer, los agentes localizaron 11 papelinas de cocaína. Asimismo, en una calle próxima fueron encontrados los cuchillos presuntamente empleados durante el enfrentamiento, con hojas de 17 y 23 centímetros de longitud.

Las investigaciones desarrolladas posteriormente por la Policía Nacional permitieron identificar y detener al presunto asaltante que había huido, así como a otro hombre relacionado con los hechos.

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En total, cinco personas fueron detenidas por su presunta participación en este intento de 'vuelco'. Tras ser imputadas por delitos relacionados con el tráfico de drogas, amenazas graves, lesiones y robo con violencia e intimidación, fueron puestas a disposición de la autoridad judicial.