La Policía Nacional en Murcia alerta de una nueva estafa por WhatsApp: qué hacer si suplantan tu cuenta

La Policía Nacional ha alertado de un importante incremento de denuncias por estafas cometidas mediante la usurpación de cuentas de WhatsApp, una modalidad de fraude que está afectando tanto a ciudadanos de la Región de Murcia como de otros puntos del país.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia, los ciberdelincuentes aprovechan vulnerabilidades en determinados teléfonos móviles que no tienen instalada la última versión de seguridad compatible con su sistema operativo o que tampoco cuentan con la aplicación de WhatsApp actualizada.

El método sigue, en la mayoría de los casos, un patrón similar. Los delincuentes consiguen utilizar la identidad digital de la víctima y se hacen pasar por ella para dirigirse a familiares, amigos o conocidos. Aprovechando la confianza existente entre ambas partes, solicitan transferencias de dinero e incluso facilitan números de cuenta bancaria que, en algunos casos, corresponden a entidades extranjeras.

Una de las particularidades de este fraude es que la víctima puede seguir utilizando WhatsApp con aparente normalidad. Es decir, no pierde necesariamente el acceso a su cuenta mientras un tercero envía mensajes utilizando su identidad.

Además, los mensajes fraudulentos no aparecen en el teléfono de la persona cuya cuenta ha sido comprometida. Para sus contactos, sin embargo, la petición de dinero llega dentro del chat habitual, desde el mismo número de teléfono y acompañada de la conversación previa, lo que hace que el mensaje pueda parecer completamente legítimo.

La Policía señala también que, en los casos denunciados, las víctimas aseguran no haber facilitado códigos de registro o PIN, ni haber escaneado códigos QR o vinculado voluntariamente su cuenta de WhatsApp con otros dispositivos.

Actualizar el teléfono y activar la verificación en dos pasos

Ante el aumento de estos casos, la Policía Nacional recomienda mantener actualizada la última versión de seguridad disponible y compatible con el sistema operativo del teléfono, así como reinstalar la versión más reciente de WhatsApp.

También aconseja activar la verificación en dos pasos y revisar periódicamente el apartado de 'Dispositivos vinculados', cerrando cualquier sesión que no se reconozca. No obstante, advierte de que la ausencia de dispositivos desconocidos no garantiza por sí sola que la cuenta no haya podido verse comprometida.

Otra de las principales recomendaciones es no facilitar a terceras personas códigos recibidos por SMS, códigos QR ni claves de registro o verificación.

Qué hacer si se detecta una suplantación

En caso de sufrir un intento de estafa de estas características, la Policía aconseja avisar inmediatamente por una vía alternativa a familiares, amigos y otros contactos para advertirles de que ignoren cualquier solicitud de dinero que puedan recibir desde la cuenta afectada.

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También recomienda comunicar la suplantación a través de los canales oficiales de soporte de WhatsApp y acudir a dependencias policiales para presentar la correspondiente denuncia.