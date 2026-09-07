Una larga madrugada contra el fuego en un almacén de chatarra de Alhama

Los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) trabajan desde primera hora de este lunes en la extinción de un incendio declarado en un almacén de chatarra del polígono industrial Las Salinas, en Alhama de Murcia. El fuego se encuentra ya controlado y no ha causado daños personales.

La alerta saltó de madrugada. A las 02.40 horas, trabajadores de la propia empresa llamaron al Centro de Coordinación de Emergencias 112 para advertir de que se había declarado un incendio en las instalaciones. Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía Local y la Guardia Civil, además de bomberos del CEIS de los parques de Alhama-Totana y Lorca.

Durante cerca de dos horas, los efectivos trabajaron para frenar el avance de las llamas entre el material almacenado. A las 04.19 horas, el mando de la intervención dio por controlado el incendio.

Los bomberos trabajan entre los restos del almacén de chatarra de Alhama una vez extinguidas las llamas del incendio / CEIS

El trabajo, sin embargo, no terminó ahí. La gran cantidad de material afectado obliga a prolongar las labores de extinción y enfriamiento para evitar que las llamas puedan reavivarse entre los restos de chatarra.

Con el paso de las horas, los bomberos que habían trabajado durante la madrugada comenzaron a ser relevados por efectivos procedentes del parque de Molina de Segura, que continúan en la zona hasta lograr la completa extinción del incendio.

En el dispositivo también participan miembros de Protección Civil, que se han desplazado hasta el polígono para prestar apoyo a los servicios de emergencia.

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Pese a la aparatosidad del incendio y a la larga intervención necesaria para sofocarlo por completo, no se han registrado heridos.