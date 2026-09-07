Una joven de 19 años, herida grave tras chocar contra un camión en Las Torres de Cotillas

Una joven de 19 años ha resultado gravemente herida este lunes tras sufrir una colisión frontal entre el turismo que conducía y un camión en la carretera N-344, a su paso por Las Torres de Cotillas.

El accidente se produjo a primera hora de la mañana. El Centro de Coordinación de Emergencias 112 comenzó a recibir llamadas a las 6.46 horas alertando de un choque entre ambos vehículos a la altura del kilómetro 7 de la N-344.

Según indicaron los testigos, la conductora del turismo había quedado herida y atrapada en el interior del vehículo, mientras que el conductor del camión resultó ileso.

Los bomberos rescataron a la joven del interior del turismo tras el choque frontal / CEIS

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía Local y la Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) y una Unidad Móvil de Emergencias con personal sanitario del 061.

Los bomberos tuvieron que intervenir para liberar a la joven del interior del vehículo. Una vez rescatada, los sanitarios la estabilizaron en el lugar antes de trasladarla al hospital Virgen de la Arrixaca, en Murcia, donde ingresó con heridas de carácter grave.

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La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias relacionadas con el accidente.