Accidente
Una joven de 19 años, herida grave tras chocar contra un camión en Las Torres de Cotillas
La conductora quedó atrapada en su vehículo tras una colisión frontal en la N-344 y fue trasladada a La Arrixaca
Una joven de 19 años ha resultado gravemente herida este lunes tras sufrir una colisión frontal entre el turismo que conducía y un camión en la carretera N-344, a su paso por Las Torres de Cotillas.
El accidente se produjo a primera hora de la mañana. El Centro de Coordinación de Emergencias 112 comenzó a recibir llamadas a las 6.46 horas alertando de un choque entre ambos vehículos a la altura del kilómetro 7 de la N-344.
Según indicaron los testigos, la conductora del turismo había quedado herida y atrapada en el interior del vehículo, mientras que el conductor del camión resultó ileso.
Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía Local y la Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) y una Unidad Móvil de Emergencias con personal sanitario del 061.
Los bomberos tuvieron que intervenir para liberar a la joven del interior del vehículo. Una vez rescatada, los sanitarios la estabilizaron en el lugar antes de trasladarla al hospital Virgen de la Arrixaca, en Murcia, donde ingresó con heridas de carácter grave.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias relacionadas con el accidente.
- En directo: Real Murcia-Teruel
- Fallece el mago murciano Domingo Artés: 'No dejéis nunca de sonreír
- En directo: Barça-ElPozo Murcia, final de la Supercopa de España
- La Aemet activa la alerta amarilla por calor para el lunes en Murcia y el resto de territorios de la Vega del Segura
- La Lotería Nacional deja una lluvia de premios en la Región de Murcia: 450.000 euros repartidos en tres puntos
- Una bandera de España en la puerta de una consulta desata la polémica en Alhama: piden sancionar al médico
- Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: esta es la programación de actividades para este domingo
- El miedo a las ‘herencias envenenadas’ origina 1.800 renuncias al año en la Región