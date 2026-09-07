Sucesos
Grave accidente en la A-7 en Librilla: rescatan a un camionero atrapado tras volcar su cisterna
Trece bomberos trabajaron durante más de hora y media para liberar al conductor, que fue estabilizado y trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca
Durante más de hora y media, trece bomberos trabajaron para liberar al conductor de un camión cisterna que había quedado atrapado entre los restos de la cabina tras sufrir un grave accidente en la autovía A-7, a su paso por Librilla. El vehículo terminó volcado junto al terraplén y fue necesario desmontar prácticamente por completo la cabina para poder sacar al herido.
El accidente se produjo esta mañana, a la altura del kilómetro 593 de la A-7. A las 10.35 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 comenzó a recibir varias llamadas que alertaban de la colisión entre un turismo y un camión cisterna.
Como consecuencia del impacto, el vehículo pesado volcó y su conductor quedó atrapado en el interior, con la cabina situada sobre el terraplén de la autovía.
Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) y varias ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.
Más de hora y media para poder liberarlo
La situación obligó a movilizar a 13 bomberos de tres parques diferentes, además de material especializado de excarcelación. La complejidad del rescate hizo necesario ir desmontando la cabina del camión para conseguir llegar hasta el conductor y sacarlo con seguridad.
Los trabajos se prolongaron durante más de una hora y media hasta que finalmente los efectivos consiguieron liberar al herido.
Una vez fuera del vehículo, el conductor quedó en manos de los sanitarios del 061, que lo atendieron y estabilizaron en el lugar antes de proceder a su traslado.
El hombre, que presentaba heridas de gravedad, fue evacuado en ambulancia al hospital Virgen de la Arrixaca, en Murcia.
El accidente obligó así a desplegar un amplio dispositivo de emergencias en la A-7 para realizar un rescate especialmente complejo por el estado en el que había quedado la cabina del camión tras el vuelco.
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