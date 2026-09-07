Golpe al cultivo de marihuana en Murcia: seis detenidos y más de 700 plantas intervenidas en Espinardo y Los Dolores

La Policía Nacional ha desmantelado en el municipio de Murcia dos plantaciones de marihuana instaladas en viviendas de los barrios de Los Dolores y Espinardo y ha detenido a seis personas presuntamente relacionadas con su cultivo y mantenimiento.

A los arrestados se les atribuyen, según su grado de participación, delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, además de lesiones, amenazas graves y tenencia ilícita de armas en el caso de la intervención desarrollada en Los Dolores.

En total, los agentes han intervenido más de 700 plantas de marihuana, además de droga preparada para su venta, balanzas de precisión y numerosos equipos utilizados para mantener las plantaciones interiores.

Agredido y amenazado tras descubrir una plantación

La primera investigación, desarrollada por el Grupo de Estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, comenzó tras un violento incidente ocurrido en Los Dolores.

Según la investigación policial, un vecino que había descubierto la existencia de una plantación de marihuana fue agredido y amenazado con un arma de fuego por varias de las personas presuntamente relacionadas con la instalación.

Los agentes comprobaron posteriormente que la vivienda contaba con varias habitaciones acondicionadas tanto para el cultivo y crecimiento de las plantas como para la supuesta venta directa de marihuana a consumidores.

La actividad generaba, además, un constante tránsito de personas y diversos problemas para los residentes de la zona relacionados con ruidos, fuertes olores e insalubridad.

La instalación eléctrica presentaba también importantes deficiencias y suponía, según la Policía Nacional, un grave riesgo de incendio para el inmueble y las viviendas próximas.

Como resultado de esta operación fueron detenidas tres personas, concretamente dos hombres y una mujer, como presuntas responsables de delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico, lesiones, amenazas graves y tenencia ilícita de armas.

Durante el registro se intervinieron 100 plantas de marihuana, varias balanzas de precisión y más de 220 gramos de marihuana preparada para su venta.

Más de 600 plantas en una vivienda de Espinardo

La segunda operación se desarrolló en una vivienda situada en Espinardo, donde los investigadores localizaron una plantación de mayores dimensiones.

En el interior del inmueble fueron intervenidas más de 600 plantas de marihuana en diferentes fases de crecimiento, para cuyo mantenimiento se utilizaban grandes filtros de carbono, sistemas industriales de ventilación y refrigeración y luminarias LED.

La Policía Nacional constató también la existencia de una conexión fraudulenta a la red eléctrica, que habría provocado sobretensiones y cortes continuos de suministro en las viviendas próximas, además de incrementar el riesgo de incendio.

En esta actuación fueron detenidas otras tres personas como presuntas autoras de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

Los agentes intervinieron las más de 600 plantas localizadas y todo el material utilizado para el funcionamiento de la plantación.

La colaboración vecinal, clave para las investigaciones

Ambas investigaciones se iniciaron a partir de informaciones aportadas por ciudadanos y comunicaciones vecinales, por lo que la Policía Nacional ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana para detectar y combatir este tipo de actividades ilícitas.

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La Policía recuerda que cualquier información relacionada con posibles actividades vinculadas al tráfico de drogas puede comunicarse de forma anónima a través del teléfono 091 o mediante el correo electrónico antidroga@policia.es.