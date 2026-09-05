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La Policía Local de Cieza rescata a un hombre y a dos perros que no podían salir del río Segura

La persona intentaba salvar a los dos canes

La Policía rescata a un hombre y a dos perros que se habían caído al río Segura

La Policía rescata a un hombre y a dos perros que se habían caído al río Segura

Javier Gómez Bueno

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Javier Gómez Bueno

Javier Gómez Bueno

Este sábado, a las 08:15 horas, una patrulla de la Policía Local de Cieza recibió un aviso en el que se informaba que la vida de un hombre y de dos perros corrían peligro, puesto que se encontraban en medio de las aguas del río Segura y no podían salir.

La Opinión fue testigo directo del suceso. Un perro, perteneciente a una mujer que se encontraba paseando, se introdujo en el agua, en una zona del río cuya ribera está plastificada para evitar el crecimiento de las cañas, y cuando intentó salir ya no podía. Inmediatamente, un joven que también paseaba con su can, intentó rescatarlo, y su perro se lanzó tras él. El joven aferró a los dos perros para sacarlos, pero, debido al plástico que recubría la ribera, se vio imposibilitado, por lo que se llamó a la Policía Local de Cieza para que actuase.

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La rápida y diligente intervención de los agentes municipales fue un éxito, ya que, mediante cuerdas, lograron rescatar al hombre y a los dos animales y, afortunadamente, todo quedó en un susto.

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