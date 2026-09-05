Exclusiva | En casa de los asesinos de Francisca Cadenas: la fosa donde escondieron el cadáver

El marido y los tres hijos de Francisca Cadenas llevaban casi nueve años buscándola desesperadamente cuando, el pasado 11 de marzo, la Guardia Civil encontró su cadáver, descuartizado y enterrado bajo el suelo de la casa de sus vecinos Julián y Manuel González, en Hornachos (Badajoz). Desde entonces, los dos hermanos están encarcelados y acusados de "acabar con su vida con una particular violencia", tras causarle "múltiples lesiones perimortem" con "objetos contundentes no identificados".

El canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica ha accedido al contenido y el "reportaje fotográfico" del acta de la inspección técnico ocular, realizada por especialistas de la Unidad Central Operativa (UCO) y del Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil en la vivienda de los acusados. Ese documento fue enviado al juzgado de instrucción número 1 de Villafranca de los Barros. Este medio ha decidido no publicar parte de las imágenes incluidas en el informe por su dureza.

Puerta de la casa de Julián y Manuel González. / SUCESOS

La casa, situada en el número 3 de la calle Nueva de Hornachos, está justo enfrente del pasadizo peatonal en el que se perdió el rastro de Francisca la noche del 9 de mayo de 2017, cuando la mujer salió de casa con lo puesto para acompañar a unos amigos hasta su coche.

A 23 metros de su casa

El pasado 11 de marzo, los agentes registraron e inspeccionaron minuciosamente la vivienda, en busca del cuerpo de la mujer e indicios del crimen durante más de 15 horas. Allí estaba el letrado de la Administración de Justicia y también Julián (alias El Negro) y Manuel (alias El Pajarraco), que permanecieron en silencio durante casi toda la diligencia.

Los agentes llevaban más de un año investigando y escuchando a los hermanos González gracias a los micrófonos que habían colocado en su casa y su vehículo. Estaban convencidos de que ocultaban el cuerpo de Francisca en algún lugar de su vivienda, de dos plantas, situada a tan solo 23 metros de donde la mujer vivía con su familia.

Salón de la vivienda inspeccionado por los agentes de la Guardia Civil. / SUCESOS

Pese al tamaño de la casa, y a que la Guardia Civil destaca en su informe el "gran desorden y la suciedad" que había en todas las estancias, los agentes centraron pronto sus sospechas en una estancia de la planta baja de la vivienda: "Se decide comenzar la inspección técnico ocular por el patio (H10), ya que presenta unas características que, por la disposición de los elementos colocados sobre el mismo y el estado del suelo, podrían indicar que dicho lugar ha sido objeto de la ocultación del cadáver", recoge el acta, firmada por dos peritos del Departamento de Escena del Crimen.

Los acusados colocaron macetas, cubos, bombonas de butano y dos lavadoras sobre el lugar donde enterraron a Francisca, según esta imagen del informe de la Guardia Civil. / SUCESOS

Como se observa en las fotografías realizadas por los agentes, "el suelo del patio está compuesto por una mezcla entre cemento y azulejos rotos de colores y dibujos. Sobre el mismo hay una acumulación de objetos como macetas, cubos, garrafas de agua, bebederos, productos de limpieza, bombonas de butano, un armario y dos lavadoras".

Suelo distinto y una grieta

Los especialistas de la UCO y el ECIO se fijan en la enorme acumulación de objetos y enseres que los hermanos González tienen en su patio, comienzan a retirarlos y, cuando levantan todas las macetas descubren un revelador detalle: comprueban que, en uno de los rincones de ese patio, el suelo es distinto al del resto de la terraza. Está cubierto solo con cemento y "ligeramente elevado", como si hubiera "un hueco debajo" de esa zona del pavimento.

Los investigadores descubrieron que el suelo del patio era distinto en la zona donde los acusados habían colocado varias macetas y comprobaron que además había una grieta en el pavimento. / SUCESOS

Además, el suelo tiene en esa parte una "pequeña grieta" que llama la atención de los investigadores. "Durante el estudio del patio interior, al retirar los objetos que se encontraban en el mismo, se observa una pequeña grieta en el pavimento. Se procede a la exploración de dicha grieta mediante fibroscopio, con la finalidad de realizar una inspección visual del espacio existente bajo la superficie del suelo", registran los guardias civiles en su informe.

Los agentes introdujeron un fibroscopio, una cámara pequeña, en el agujero para ver su interior. / SUCESOS

Un saco de rafia

Los agentes utilizan entonces un fibroscopio, una pequeña cámara de gran precisión, en ese pequeño agujero, de menos de un palmo, y observan "posibles restos óseos", por lo que, con ayuda del Grupo de Apoyo Operativo (GAO), "ensanchan la abertura" para ver mejor el interior.

Es entonces cuando los investigadores encuentran, bajo ese suelo, "una fosa, de 32 centímetros de profundidad", según registra la Guardia Civil en su informe. Lo primero que los agentes distinguen dentro de ese agujero es un "saco de rafia y varios huesos humanos".

La fosa tenía 32 centímetros de profundidad, según el acta de la inspección ocular de la Guardia Civil. Los agentes encontraron los primeros restos óseos a 23 centímetros. / SUCESOS

Detenidos

Tras el hallazgo, los agentes de la UCO "proceden a la detención de los dos investigados, a las 18:10 horas, y a las 20:10 horas se inicia el levantamiento de los restos óseos en presencia de la comitiva judicial, finalizándose el mismo a las 00:15 horas del día 12 de marzo", según el acta de inspección ocular.

Solo después de que la Guardia Civil ponga su casa patas arriba y encuentre en el patio la tumba con los huesos de su vecina, Julián, el menor de los hermanos, que hasta ese momento no ha colaborado con los agentes, reconoce escuetamente: "Sé lo que hay ahí, fui yo". Más tarde, acabará confesando ante el juez que mató a Francisca "de un golpe", después de que la mujer lo sorprendiera drogándose la noche en que esta desapareció, nueve años atrás. No da detalles. Eso sí, exculpa a su hermano Manuel.

Bridas y un anillo

Su versión resulta completamente inverosímil para el juez que lleva el caso, que envió a prisión a los dos hermanos. Sobre todo, después de analizar las pruebas recabadas por la UCO y de conocer cómo fue enterrado el cadáver de Francisca, maniatado y amordazado, en la casa de los dos acusados: "se observan las muñecas atadas con bridas y un anillo en uno de los dedos de la mano. La mano izquierda se encuentra por debajo de la derecha, por detrás de la espalda, en posición neutra respecto al antebrazo, con su cara dorsal cercana al cuerpo. La mano derecha se encuentra en pronación y flexión", describe la Guardia Civil en el acta de inspección ocular.

La autopsia practicada a Francisca reveló luego que la mujer fue brutalmente golpeada, descuartizada y que sus restos fueron enterrados "sin ropa en su mitad inferior", lo que encaja con las tesis de la UCO y de la abogada de la familia de Francisca, Verónica Guerrero, de que el crimen tuvo "una motivación sexual". Como publicó el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, Julián llevaba tiempo "obsesionado" con su vecina, según reflejan los agentes de la UCO en su atestado. Hasta tal punto que el asesino "siguió comentando aspectos físicos e íntimos de la mujer hasta muchos años después de matarla", tal y como revelan las escuchas de la Guardia Civil.

En un sudario

Los agentes del Servicio de Criminalística tuvieron que afanarse durante horas para recuperar los restos mortales de Francisca. Fue un proceso lento y complejo por el estado en que estaban los huesos. Así lo hicieron constar en su informe: "los primeros restos óseos hallados en la cavidad del patio de la casa de los investigados se encuentran a una profundidad de aproximadamente 23 centímetros".

Con ayuda de un médico forense, los especialistas de la Guardia Civil fueron "extrayendo todos los huesos y colocándolos en un sudario", donde después fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Badajoz. A continuación, inspeccionaron el resto de la casa de los hermanos González.

Los investigadores finalizaron la inspección de la casa de Julián y Manuel González el día siguiente, el 12 de marzo. Ese día, los agentes "continuaron los trabajos de cribado del material en la fosa, hallándose pequeños fragmentos óseos que son recogidos y trasladados para su estudio", según describen en su acta.

La Guardia Civil comprobó también si en la pared de la escalera del patio había "dobles fondos" por si los investigados habían ocultado allí "elementos relacionados con el delito". / SUCESOS

La Guardia Civil abandonó la vivienda de Julián y Manuel a las 12:00 horas. Antes, según quedó reflejado en su informe, los agentes "procedieron a la comprobación de la pared de la escalera, por si hubiese un doble fondo susceptible de contener elementos relacionados con el delito".

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El resultado de esa diligencia fue negativo: "No se observan objetos relevantes para la investigación".