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Un accidente con varios heridos complica el tráfico en Murcia: dos coches bloquean parte de la calzada

Piden extremar la precaución y utilizar vías alternativas mientras continúan las labores de asistencia en El Puntal

Un agente de la Policía Local de Murcia detiene el tráfico en una imagen de recurso.

Un agente de la Policía Local de Murcia detiene el tráfico en una imagen de recurso. / Policía Local de Murcia

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EFE

Varios heridos fueron atendidos este sábado por sanitarios tras un accidente de tráfico en el que se han visto implicados dos vehículos en la rotonda de Los Puros, en la pedanía murciana de El Puntal. Los coches quedaron obstaculizando la calzada, lo que está provocando retenciones de tráfico en la zona.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia informó del suceso y recomendó a los conductores circular con precaución y utilizar vías alternativas mientras se desarrollan las labores de asistencia.

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Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Murcia y sanitarios del 061, que atienden a las personas afectadas. Por el momento, no trascendieron datos sobre el número exacto de heridos ni sobre la gravedad de sus lesiones.

(Noticia en desarrollo)

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