La pieza extraterrestre "olvidada" por los ladrones que refuerza la teoría de la fundición del Tesoro de Villena

Villena conserva una de las piezas más valiosas de su tesoro pese al "robo del siglo" del pasado jueves. Los ladrones dejaron un brazalete que carece de oro y que por su aspecto no parece muy preciado. Pero pasa por ser una pieza única, una de las destacadas del conjunto fraguado hace más de 3.000 años. Y eso avala la teoría de que el robo tenía como objetivo fundir el oro. Solo querían este metal.

Se trata del brazalete que está realizado con hierro procedente de un meteorito. En 2024 una investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) permitió descubrir que este brazalete y una semiesfera del tesoro estaban fabricados con hierro extraterrestre. Esta última está rematada con oro, por lo que parece más valiosa y forma parte del botín. Pero el brazalete no.

El brazalete abierto hecho con hierro de meteorito que no se llevaron los ladrones / INFORMACIÓN

Y el hecho de que no se llevaran el brazalete refuerza la idea, ya respaldada por expertos, de que el destino del conjunto sustraído es su destrucción para su venta como oro fundido.

El alcalde Fulgencio Cerdán explicó el día del robo que los delincuentes, que ejecutaron el golpe con precisión militar, dejaron en el Museo de Villena (MUVI) tres vasijas de plata, un brazalete y parte de algunos adornos. El tesoro estaba formado por 29 brazaletes, 28 de oro y el de hierro de meteorito. Y fuentes municipales han confirmado este martes que el brazalete que dejaron los ladrones es el de origen extraterrestre.

Esta circunstancia avala la principal hipótesis que se maneja, que es que los delincuentes tuvieran como objetivo fundir el oro para su venta como lingote.

No les movió el interés arqueológico o histórico, sino el puro metal Manuel Olcina — Director del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ)

El director del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), Manuel Olcina, comparte esta suposición derivada de que dejaran el brazalete, destacando que "no les movió el interés arqueológico o histórico, sino el puro metal". Además, el hecho de que se trate de unas piezas muy conocidas hacen muy complicada su venta y el fundido del oro "borra" el rastro del delito.

Por su parte fuentes municipales han apuntado que los ladrones "científicamente se han dejado la pieza más valiosa", en referencia al brazalete de hierro extraterrestre. Eso sí, Javier Martínez, concejal de Patrimonio de Villena, no entra a valorar cuál puede ser el uso de la colección, "pero conservamos la esperanza de que detengan pronto a los responsables y puedan aclarar el destino de las piezas".

Pesquisas

En cuanto a las pesquisas de la Guardia Civil sobre este "robo del siglo" en la provincia de Alicante, ha explicado que "no nos están dando traslado de los avances de la investigación. Lo comprendemos y deseamos que la investigación se pueda desarrollar de la forma más exitosa y pronta posible".

La semiesfera hecho con hierro de meteorito que sí que se llevaron los ladrones / INFORMACIÓN

El Tesoro de Villena es un conjunto de 66 piezas de diversos metales formado por cuencos, brazaletes, botellas y diversas piezas de adorno de oro, tres cuencos de plata, un brazalete de hierro de meteorito, un remate de hierro de meteorito con adornos de oro y un botón de ámbar y oro.

Un hallazgo único, que fue escondido hace 3.000 años y que se considera el tesoro prehistórico más importante de Europa, descubierto el 1 de diciembre de 1963 por el arqueólogo José María Soler. Una colección, que según las últimas investigaciones, es también singular por sus piezas de hierro, pues son las únicas de la Península Ibérica hechas con hierro de meteorito.

Estas dos piezas tan singulares con una pequeña semiesfera hueca recubierta con una lámina calada de oro, supuestamente interpretada como remate de un cetro o bastón, o como una empuñadura de espada; y un brazalete abierto que es el que dejaron los ladrones, que hace 3.000 años se forjaron con hierro de espacio exterior.

Investigación del CSIC

Según explica en 2024 la revista del CSIC "Trabajos de Prehistoria", "la presencia en el Tesoro de Villena de dos piezas de hierro, una semiesfera hueca y un brazalete o anilla abierta, han generado polémica en torno a su cronología desde su descubrimiento en 1963. Se presentan los datos de nuevos análisis cuyos resultados abogan en favor de que ambas piezas sean de hierro meteorítico, implicando la posibilidad de ubicar su cronología en algún momento del Bronce Tardío anterior al inicio de la producción de hierro terrestre", según la conclusión del trabajo.

El Tesoro de Villena, con las dos piezas de origen extraterrestre, situadas abajo a la izquierda / INFORMACIÓN

Los investigadores explican que "los datos disponibles apuntan a que el casquete y la pulsera del Tesoro de Villena serían de momento las dos primeras piezas atribuibles a hierro meteorítico en la Península Ibérica, lo que es compatible con una cronología del Bronce Tardío, anterior al inicio de la producción generalizada de hierro terrestre. La cronología de abandono de Cabezo Redondo se sitúa en un momento anterior a 1200 AC, y las relaciones establecidas entre el Tesoro de Villena y el Tesorillo de Cabezo Redondo parecen ser los mejores argumentos para fijar su cronología. El uso de hierro meteorítico se ha detectado también en Europa en algunas piezas de cronologías más avanzadas dentro ya del I milenio", por lo que estas dos piezas de Villena serían las primeras de este tipo en Europa.

El hierro meteorítico se encuentra en cierto tipo de meteoritos que, procedentes del espacio exterior, caen sobre la superficie de la Tierra. Dichos meteoritos están compuestos básicamente por una aleación hierro níquel, con una composición variable de níquel que suele ser superior al 5% en peso. Contienen además otros elementos químicos minoritarios y trazas, siendo el cobalto uno de los más importantes. En cambio en el hierro terrestre, obtenido por reducción de los minerales del manto de la corteza, las tasas de níquel son en general bajas o muy bajas, frecuentemente no detectables analíticamente.

Para los análisis, se extrajeron sendas escamas de óxido de las dos piezas. Y "los espectros de ambas piezas indicaban claramente la presencia de hierro y níquel, con picos bien visibles de hierro y níquel, sugiriendo porcentajes relativamente elevados de este último elemento químico. El pico de cobalto resultaba más dudoso porque la línea radia muy cerca de la línea de hierro, enmascarándola cuando la concentración de cobalto es pequeña comparada con la de hierro, como es el caso. Había indicios suficientes en los espectros de los hierros, especialmente del casquete, que proporcionaba una mayor intensidad en los picos del níquel, para pensar que pudiera tratarse de hierro meteorítico. Pero, el pequeño tamaño de las muestras y las condiciones del análisis no permitían obtener una cuantificación fiable".

Pruebas en Alemania

Pero los investigadores explican que "tiempo más tarde surgió la posibilidad de proseguir la investigación enviando estas dos muestras al Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie (CEZA, Mannheim, Alemania)". Los análisis fueron realizados por la técnica de espectrometría de masas, más sensibles, concluyendo que de la composición de las piezas del Tesoro de Villena se obtienen las siguientes ratios: 1) brazalete: níquel/hierro 0,057 - níquel/cobalto 6,92; 2; semiesfera hueca: níquel/hierro 0,059 – níquel/cobalto 9,1, por lo que estas cifras "se sitúan en la zona de distribución de los meteoritos y de las piezas fabricadas con hierro meteorítico".

Así, Villena conserva una de las dos piezas de hierro espacial, mientras se teme que la otra tenga como destino su fundición más de 3.000 años después de ser fraguada.