Incendio en una nave abandonada en Molina de Segura

Un incendio declarado este viernes en unas naves sin uso situadas en la avenida Valencia de Molina de Segura ha movilizado a los servicios de emergencia de la Región de Murcia. El fuego ha podido ser sofocado sin que se hayan registrado heridos ni daños personales.

Según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia, a las 19.39 horas comenzaron a recibirse numerosas llamadas alertando de las llamas en estas instalaciones.

Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS), con base en Molina de Segura, además de efectivos de Protección Civil y Policía Local del municipio.

La rápida intervención de los equipos de emergencia permitió controlar y extinguir el incendio en poco tiempo. La actuación de los bomberos resultó clave para evitar que las llamas se propagaran a las naves contiguas.

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El suceso se ha saldado sin heridos.