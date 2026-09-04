Emergencias
Un hombre de 37 años resulta afectado por inhalación de humo en un incendio en Águilas
La persona fue trasladad al Hospital Rafael Méndez
Un hombre de 37 años ha resultado afectado por inhalación de humo tras declararse ayer tarde un incendio en una vivienda de la calle Tenor José Sánchez Galán, en Águilas.
Los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 18:52 horas de ayer y movilizaron a bomberos del CEIS, Policía Local y una Unidad Móvil de Emergencias.
Los bomberos localizaron al afectado en el interior del inmueble y lo atendieron inicialmente en el lugar. Posteriormente, los sanitarios lo trasladaron en una UME al Hospital Rafael Méndez de Lorca para una valoración más exhaustiva.
La rápida intervención y coordinación de los equipos de emergencia permitió sofocar las llamas, controlar la situación y asegurar la vivienda. En el operativo participaron efectivos del parque de Águilas del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, agentes de la Policía Local y personal sanitario de emergencias.
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