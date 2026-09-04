Sucesos
Detenidos tres hombres por robar un vehículo y utilizarlo para embestir la puerta principal de una cafetería en Murcia
Los individuos consiguieron romper el cristal tras varios intentos de alunizaje pero acabaron abandonando la escena sin acceder al interior del establecimiento
La Policía Nacional detuvo a tres personas por el intento de alunizaje en una cafetería de la ciudad de Murcia. Según informaron los agentes en una nota de prensa, los sujetos habrían arremetido con un coche robado contra la puerta principal del establecimiento, a la que le llegaron a fracturar varios cristales y parte del marco, en repetidas ocasiones para robar. Sin embargo, ante su fracaso, acabaron por abandonar la escena del crimen.
El turismo utilizado, según indicaron, había sido denunciado en dependencias policiales a principios del mes de julio. Su propietario comentó que se lo robaron cuando se encontraba estacionado en la vía pública durante el mencionado mes.
Los agentes comprobaron, tras la detención, que se trataba del mismo vehículo.
Investigación
La Policía Nacional indicó en una nota de prensa que la investigación se llevó a cabo mediante la recopilación de imágenes de cámaras de seguridad de la zona. Asimismo, utilizaron los vestigios recogidos en el lugar de los hechos y el vehículo robado que recuperaron dos semanas después. Con todo esto, identificaron a todos los participantes en el intento de robo
Una vez identificados, se estableció un dispositivo de búsqueda que permitió la localización y detención de todos los implicados, todos ellos con antecedentes por la comisión de delitos de la misma tipología.
Tras ser imputados por un delito de robo con fuerza en grado de tentativa y un delito de robo uso de vehículo a motor, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas oportunas.
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