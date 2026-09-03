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Investigan a un joven de 20 años por circular con un camión con matrícula falsa en Mula

El vehículo articulado carecía de ITV en vigor, seguro obligatorio y autorización administrativa, sumándose a la falsedad de sus placas

Investigan a un joven de 20 años por circular con un camión con matrícula falsa en Mula.

Investigan a un joven de 20 años por circular con un camión con matrícula falsa en Mula. / GUARDIA CIVIL

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Europa Press

La Guardia Civil ha investigado a un conductor de 20 años tras detectarse la circulación de un vehículo articulado de gran tonelaje con placas de matrícula falsas por la carretera RM-530, en el término municipal de Mula.

Al individuo se le atribuye la presunta autoría de un delito de falsedad documental, según ha informado la Benemérita.

La actuación arrancó tras recibir los agentes el aviso sobre la presencia de dos tractocamiones con matrículas idénticas en un polígono industrial próximo a Mula.

Especialistas en transportes del Sector de Tráfico desplegaron un dispositivo de localización ante la sospecha de un caso de clonación o falsificación de placas.

El dispositivo culminó con la interceptación del vehículo pesado en la carretera RM-530 con una carga de 32 palés repletos de latas de conserva.

En la inspección inicial, los agentes constataron la ausencia total de placa de matrícula trasera en el semirremolque. La comprobación posterior del número de bastidor confirmó que no coincidía con la matrícula portada, la cual correspondía en realidad a otro vehículo de diferente modelo, aunque perteneciente a la misma empresa con sede en Mula.

Durante la identificación del conductor, de 20 años de edad, los agentes verificaron que el joven solo disponía de licencia de ciclomotor, sin contar con el permiso requerido para la conducción de esta clase de vehículos pesados.

A esta circunstancia se sumaron otras infracciones graves contra la normativa de tráfico y transporte público de mercancías.

El camión realizaba el trayecto sin tacógrafo --dispositivo que registra los tiempos de conducción y descanso--, sin la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en vigor, sin el seguro obligatorio de circulación y sin la correspondiente autorización administrativa de transportes.

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La Guardia Civil concluyó la intervención con la inmovilización del vehículo, la apertura de diligencias judiciales contra el conductor por falsedad documental y la tramitación de las correspondientes propuestas de sanción administrativa.

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