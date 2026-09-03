Detenido en Murcia tras amenazar a otra persona con un cuchillo para robar sus pertenencias

Un sujeto ha sido detenido en Murcia por la Policía Nacional tras amenazar con un cuchillo a otra persona e intentar robar sus pertenencias. Los agentes señalaron que el presunto autor de los hechos cuenta con un importante historial delictivo: fue detenido hasta en 15 ocasiones y ocho de ellas tuvieron lugar durante los últimos tres meses.

Los hechos se desarrollaron en la Avenida Ciudad de Almería de la capital regional. Cuando una persona regresaba de madrugada a su casa fue abordado por el individuo retenido con un arma blanca al tiempo que le pedía que le entregara sus pertenencias.

A pesar de la amenaza, la víctima consiguió huir de la escena y conservar sus pertenencias. Tras escapar, llamó a la Policía que se desplazó hasta el lugar y comenzó la búsqueda.

Un coche de la Policía Nacional en la Plaza Circular de Murcia. / Policía Nacional

El cuerpo policial comunicó en una nota de prensa que, una vez establecido el dispositivo de búsqueda, localizaron sin problemas al delincuente porque la vestimenta y la descripción física facilitadas por la víctima encajaban a la perfección.

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Posteriormente, el sujeto fue detenido como presunto autor de un delito de robo con intimidación. Aclaran que fue puesto a disposición de la autoridad judicial, quien ordenó su ingreso en prisión provisional por su largo historial delictivo.