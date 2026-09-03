Detenido en Murcia tras amenazar a otra persona con un cuchillo para robar sus pertenencias
El individuo tiene un historial con 15 detenciones, ocho de ellas en los últimos tres meses
Un sujeto ha sido detenido en Murcia por la Policía Nacional tras amenazar con un cuchillo a otra persona e intentar robar sus pertenencias. Los agentes señalaron que el presunto autor de los hechos cuenta con un importante historial delictivo: fue detenido hasta en 15 ocasiones y ocho de ellas tuvieron lugar durante los últimos tres meses.
Los hechos se desarrollaron en la Avenida Ciudad de Almería de la capital regional. Cuando una persona regresaba de madrugada a su casa fue abordado por el individuo retenido con un arma blanca al tiempo que le pedía que le entregara sus pertenencias.
A pesar de la amenaza, la víctima consiguió huir de la escena y conservar sus pertenencias. Tras escapar, llamó a la Policía que se desplazó hasta el lugar y comenzó la búsqueda.
El cuerpo policial comunicó en una nota de prensa que, una vez establecido el dispositivo de búsqueda, localizaron sin problemas al delincuente porque la vestimenta y la descripción física facilitadas por la víctima encajaban a la perfección.
Posteriormente, el sujeto fue detenido como presunto autor de un delito de robo con intimidación. Aclaran que fue puesto a disposición de la autoridad judicial, quien ordenó su ingreso en prisión provisional por su largo historial delictivo.
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