Violencia de género
Condenado a 8 meses de cárcel por agredir sexualmente a su vecina en Cieza
El acusado intentó tumbar la sentencia argumentando insuficiencia del testimonio de la víctima y falta de acreditación de daños psicológicos.
EFE
La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por un hombre contra la sentencia del juzgado de lo Penal de esa ciudad que lo condenó a ocho meses de prisión como autor de un delito de agresión sexual del que fue víctima su vecina y cometido en Cieza.
La sentencia del juzgado incluyó una orden de alejamiento de 200 metros por tiempo de veinte meses y el pago a la perjudicada de una indemnización de mil euros en concepto de daños morales.
El relato de hechos probados recoge que los mismos ocurrieron en julio de 2019 en una glorieta de aquella localidad murciana, cuando el acusado se encontró casualmente con su vecina y se abalanzó sobre ella “con la intención de satisfacer sus libidinosos deseos”.
Así, añade el relato, la empujó contra la pared, le cogió la cara para intentar besarla y la sometió a diversos tocamientos.
En su recurso ante la Audiencia el condenado alegó que el juzgado había incurrido en error al valorar las pruebas aportadas al juicio y que el testimonio ofrecido por la denunciante era insuficiente para condenarlo.
Además, consideró desproporcionada la orden de alejamiento y añadió que la indemnización fijada por daños morales estaba injustificada al no estar acreditado que los hechos que denunció le afectaran psicológicamente.
La Audiencia ha desestimado el recurso tras indicar que los hechos están acreditados con pruebas de matiz incriminatorio que destruyen la presunción de inocencia.
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