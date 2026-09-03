Condenado a 18 meses de prisión el líder de una asociación cannábica de Murcia por tráfico de drogas

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a penas que suman 18 meses de prisión al presidente de una asociación cannábica con sede en la cpaital regional por tráfico de drogas y pertenencia a una organización ilícita.

La sentencia, dictada de conformidad tras reconocer el acusado los hechos, absuelve al mismo tiempo a otros dos acusados al considerar que no guardaban relación alguna con esa asociación.

El relato de hechos probados recoge que durante el registro policial efectuado en la sede de la asociación los agentes encontraron determinadas cantidades de hachís y cannabis que en el mercado negro habrían alcanzado un precio de 2.800 euros.

La Sala considera indubitado que el acusado estaba en posesión de esas sustancias estupefacientes para destinarlas a su venta a terceros.

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La sentencia, que ordena la disolución de la asociación y el cierre del local durante cinco años, impone también al acusado el abono de sendas multas de 2.600 y 540 euros.