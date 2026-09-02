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Sorprendidos en pleno robo en Murcia: huyen entre huertos tras ser descubiertos por un trabajador de la empresa

La Policía Nacional desplegó un operativo para localizar a los dos sospechosos, que llevaban consigo una hoz y varios metros de cableado eléctrico

Imagen de recurso de un patrulla junto a la Jefatura Superior de Policía.

Imagen de recurso de un patrulla junto a la Jefatura Superior de Policía. / P. N.

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Juanjo Raja

Juanjo Raja

La Policía Nacional detuvo a dos hombres como presuntos autores de un robo con fuerza en unas instalaciones industriales de la pedanía murciana de Puebla de Soto, después de que un trabajador los sorprendiera en el interior forzando el acceso para sustraer materiales.

Los arrestados, que cuentan con numerosos antecedentes por hechos similares, salieron corriendo nada más verse descubiertos por el empleado, adentrándose en una zona de huertos colindante a la empresa en un intento de despistar a quien pudiera perseguirles.

Sin embargo, la alerta ya había llegado hasta la central receptora de alarmas, lo que puso en marcha un dispositivo policial de búsqueda con cierre de vías de escape. Gracias a ese operativo, los agentes lograron localizar a los dos fugitivos en las inmediaciones de sus propios domicilios.

Al percatarse de la presencia policial, ambos volvieron a intentar darse a la fuga, pero esta vez no lo consiguieron: los agentes les dieron alcance y procedieron a su detención.

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Durante el arresto, la Policía Nacional intervino a los dos hombres una hoz de uso agrícola y varios metros de cableado eléctrico, presuntamente sustraídos de la empresa asaltada. Ambos detenidos pasaron ya a disposición judicial.

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