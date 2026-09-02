Investigación
Sorprendidos en pleno robo en Murcia: huyen entre huertos tras ser descubiertos por un trabajador de la empresa
La Policía Nacional desplegó un operativo para localizar a los dos sospechosos, que llevaban consigo una hoz y varios metros de cableado eléctrico
La Policía Nacional detuvo a dos hombres como presuntos autores de un robo con fuerza en unas instalaciones industriales de la pedanía murciana de Puebla de Soto, después de que un trabajador los sorprendiera en el interior forzando el acceso para sustraer materiales.
Los arrestados, que cuentan con numerosos antecedentes por hechos similares, salieron corriendo nada más verse descubiertos por el empleado, adentrándose en una zona de huertos colindante a la empresa en un intento de despistar a quien pudiera perseguirles.
Sin embargo, la alerta ya había llegado hasta la central receptora de alarmas, lo que puso en marcha un dispositivo policial de búsqueda con cierre de vías de escape. Gracias a ese operativo, los agentes lograron localizar a los dos fugitivos en las inmediaciones de sus propios domicilios.
Al percatarse de la presencia policial, ambos volvieron a intentar darse a la fuga, pero esta vez no lo consiguieron: los agentes les dieron alcance y procedieron a su detención.
Durante el arresto, la Policía Nacional intervino a los dos hombres una hoz de uso agrícola y varios metros de cableado eléctrico, presuntamente sustraídos de la empresa asaltada. Ambos detenidos pasaron ya a disposición judicial.
- Un joven muere aplastado dentro de un contenedor de basura cuando huía de la Policía en Cartagena
- Más de cien identificados y cuatro detenidos en una operación desplegada en San Pedro del Pinatar
- Consulta el programa completo de la Feria de Murcia 2026: 'Tenemos la mejor vuelta al cole
- Vuelta Ciclista a España: horarios y recorrido de la etapa Cartagena-Lorca del miércoles 2 de septiembre
- Más de una veintena de municipios de la Región se suman a las concentraciones en apoyo a Ceuta
- La Vuelta a España pasa por la Región de Murcia: mapa, recorrido, horarios y todos los pueblos por los que cruzará el pelotón
- La Terraza del Murcia', el nuevo espacio de ocio que abrirá este martes en la cuarta planta del estadio Enrique Roca
- Los vecinos de La Manga y Cabo de Palos rechazan la iniciativa de la ORA