Sucesos
Localizado el cadáver de un bebé dentro de una bolsa en la provincia de Barcelona
Los Mossos d'Esquadra han hallado el cuerpo sin vida al destapar un envoltorio ensangrentado en el rellano de un bloque
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Jordi Ribalaygue
Barcelona
El cadáver de un bebé ha sido localizado envuelto y abandonado este miércoles dentro de un bloque del barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs, en la provincia de Barcelona. El cuerpo sin vida se ha encontrado en un rellano de una de las comunidades del bloque de la calle Llevant.
Los Mossos d'Esquadra han recibido aviso del hallazgo de una bolsa ensangrentada dentro de una escalera del edificio. Los agentes se han personado y, al destapar el envoltorio, han dado con el cadáver de un bebé.
La comitiva judicial se ha dirigido al lugar de los hechos. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación, sin que consten detenidos por el momento.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Un otoño muy lluvioso con nieve en noviembre: 'El cabañuelo de Mula' hace su previsión para los próximos meses
- Un joven muere aplastado dentro de un contenedor de basura cuando huía de la Policía en Cartagena
- El campo murciano alerta de que la sandía marroquí y el melón de fuera de Europa agravan su 'asfixia
- Septiembre se estrena en la Región con nuevas tormentas: la Aemet activa la alerta amarilla este miércoles
- Así será el paso de la Vuelta a España por Cartagena: recorrido, horarios y calles cortadas
- Más de cien identificados y cuatro detenidos en una operación desplegada en San Pedro del Pinatar
- La Región, protagonista hoy de la Vuelta con Enric Mas de líder: todos los detalles y dónde verla
- Consulta el programa completo de la Feria de Murcia 2026: 'Tenemos la mejor vuelta al cole