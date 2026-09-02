Investigación
Atraca una gasolinera de Mula tras salir de la cárcel por un robo similar y acaba detenido en Albudeite
Las cámaras de seguridad fueron clave para que la Guardia Civil pusiera nombre a un sospechoso al que los agentes ya conocían bien
La Guardia Civil detuvo en Albudeite al presunto autor del atraco a una gasolinera de Mula, un delincuente con antecedentes por hechos de la misma naturaleza que acababa de salir de prisión tras cumplir condena por asaltar otra estación de servicio de la comarca.
El detenido fue identificado gracias a la operación 'Sinexit', puesta en marcha por el instituto armado tras el robo con violencia perpetrado en una gasolinera situada en la autovía RM-15, en sentido Murcia, dentro del término municipal de Mula.
Amenazó con una pistola a la única empleada
Según pudo reconstruir la Guardia Civil, el asaltante llegó a pie hasta el establecimiento y abordó a la única trabajadora que se encontraba en ese momento en la gasolinera. El individuo gritó que llevaba una pistola y que dispararía si no obedecía, para hacerse finalmente con la recaudación del negocio.
Los agentes desplazados hasta el lugar recabaron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la estación de servicio, que permitieron obtener información sobre la fisonomía y la vestimenta del atracador. A partir de esos datos, la investigación avanzó hasta confirmar que el sospechoso había actuado en solitario.
Un delincuente reincidente recién salido de prisión
Las pesquisas revelaron que se trataba de un delincuente ya conocido por la Guardia Civil, que había abandonado la cárcel recientemente después de cumplir condena por el asalto a otra gasolinera de la zona.
Con estos datos, los investigadores lograron localizarlo y proceder a su detención en la vecina localidad de Albudeite. El arrestado ha quedado a disposición judicial como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.
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