Emergencias
Rescatan a una senderista de 70 años tras sufrir una caída en el monte de Santa Ana en Jumilla
La mujer, de habla inglesa, ha ingresado en el hospital Virgen del Castillo de Yecla
Servicios de emergencia han rescatado este martes a una senderista de unos 70 años y de habla inglesa que ha sufrido lesiones al caerse mientras realizaba una ruta por el monte de Santa Ana, en el término municipal de Jumilla.
El aviso se ha recibido en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia a las 13.50 horas. La víctima, que iba acompañada, se encontraba descendiendo desde la Cruz hacia la zona del Centro Botánico y la Casa Forestal de Santa Ana del Monte cuando ha sufrido la lesión en la pierna, en un tramo inaccesible para vehículos.
La comunicación y la geolocalización obtenidas mediante el Teléfono Único de Emergencias '1-1-2' han permitido ubicar con rapidez a los afectados.
Hasta el lugar se han desplazado bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia y una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) del 061.
Debido a la pendiente y la orografía irregular del terreno, los bomberos han requerido el apoyo de la brigada forestal de Jumilla para colaborar en el porteo y la evacuación.
Tras lograr estabilizar a la herida y evacuarla a una zona accesible a las 15.24 horas, la mujer ha sido conducida en primera instancia al Servicio de Urgencias de Jumilla y, posteriormente, al Hospital Virgen del Castillo de Yecla para una valoración en profundidad.
En el operativo ha intervenido también un agente medioambiental.
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