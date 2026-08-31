Rescatan en helicóptero a un senderista que sufrió un desmayo en Cartagena

Un senderista ha sido rescatado en helicóptero en la tarde de este lunes tras encontrarse indispuesto y perder la consciencia cuando caminaba por la Rambla de Galifa, en Cartagena.

Una llamada realizada al teléfono 1-1-2 Región de Murcia, hacia las 14:44 horas de este lunes, informaba de que mientras realizaban una ruta senderista por la Rambla de Galifa, su compañero se había sentido indispuesto, mareado, con pérdida de consciencia momentánea, y solicitaba ayuda sanitaria.

Recibida la ubicación precisa de los dos senderistas, inmediatamente se han desplazado cuatro Auxiliares de Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena, con un vehículo todo terreno y una ambulancia. Al mismo tiempo, se ha movilizado una dotación de bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Cartagena (SEIS).

El Jefe de Operaciones del Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia ha dado aviso de movilización al helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias con el Grupo de Rescatadores Especialistas del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS).

Localizados los dos senderistas por Auxiliares de Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena, cerca de la carretera, pero en un lugar de difícil acceso con desnivel de más de 50 metros, han informado de las constantes vitales del senderista afectado, que había recobrado la conciencia. Una vez que bomberos del SEIS del Ayuntamiento de Cartagena han confirmado las dificultades de evacuación por tierra, se ha movilizado rápidamente el helicóptero con el grupo de rescatadores.

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El afectado, cuyos datos personales no han trascendido, ha sido trasladado directamente al Hospital Santa Lucía de Cartagena para exploración y valoración más precisa.