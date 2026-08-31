Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vuelta al coleAlbañiles extranjerosIncendio de MoratallaÁngel RipollEmbarazadas Policía Local
instagramlinkedin

Crisis migratoria

Interceptada una embarcación dedicada al traslado de inmigrantes a 12 millas de Cartagena: Han sido detenidos los dos patrones

Hasta cinco pateras han llegado a la costa de la Región de Murcia desde el 19 de agosto

Archivo - Embarcación interceptada en Cartagena (Murcia) y dedicada al suministro de combustible a pateras taxi y narcolanchas

Archivo - Embarcación interceptada en Cartagena (Murcia) y dedicada al suministro de combustible a pateras taxi y narcolanchas / GUARDIA CIVIL - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Javier Ayala

Javier Ayala

La Guardia Civil ha interceptado una embarcación con cuatro motores a 12 millas al sureste de Monte de las Cenizas (Cartagena), dentro del Parque regional de Calblanque, que supuestamente tenía como fin el traslado de inmigrantes irregulares, según ha informado el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas. Además, ha logrados detener a los dos patrones de la narcolancha.

Lucas ha señalado en X que la actuación refleja que "seguimos comprometidos con la seguridad de nuestras costas y con la lucha contra las mafias". La intervención se produce tras varios desembarcos registrados en el litoral murciano durante los últimos días.

Noticias relacionadas y más

En concreto, cinco pateras han alcanzado o sido interceptadas en la Región desde el 19 de agosto. El día 19 llegaron 62 personas a Calblanque; el 22, otras 49; el 26, alrededor de 50; el 29, 57 en Cala Dorada; y el 30, siete personas fueron interceptadas en Cabo Cope, Águilas. Los operativos han permitido localizar a los ocupantes y activar los procedimientos correspondientes en todos los casos registrados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Plaza Santo Domingo de Murcia se llena de jóvenes que acuden a ver las 'batallas de aura'
  2. El 'expulsado' Javi Moreno impulsa al Real Murcia a la victoria ante el Hércules
  3. La Vuelta a España pasa por la Región de Murcia: mapa, recorrido, horarios y todos los pueblos por los que cruzará el pelotón
  4. Las fiestas de Molina de Segura suenan a varias generaciones
  5. Un oasis de fútbol sala en el barrio murciano del Espíritu Santo, a punto de desaparecer: 'Pedimos ayuda para mantener la esperanza de los niños
  6. Rescatada una joven que llevaba varias horas perdida en la zona de Roldán en Cartagena
  7. Un accidente de tráfico entre dos turismos deja cinco personas heridas en Águilas
  8. Ocho detenidos en más de 80 controles de la Policía Local de Lorca

Interceptada una embarcación dedicada al traslado de inmigrantes a 12 millas de Cartagena: Han sido detenidos los dos patrones

Interceptada una embarcación dedicada al traslado de inmigrantes a 12 millas de Cartagena: Han sido detenidos los dos patrones

La violenta riada de Nepal deja ya 919 muertos y 4.793 desaparecidos

La violenta riada de Nepal deja ya 919 muertos y 4.793 desaparecidos

La crema coreana de 16 € que todas quieren: adiós manchas, arrugas y sin dejar de protegerte del sol

La crema coreana de 16 € que todas quieren: adiós manchas, arrugas y sin dejar de protegerte del sol

Muere un joven de 25 años tras incendiarse unos trasteros con bicicletas eléctricas en Madrid

Muere un joven de 25 años tras incendiarse unos trasteros con bicicletas eléctricas en Madrid

Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

Directo | Detenidos tres marroquíes en Ceuta por lanzar botellas con líquido corrosivo a militares

Directo | Detenidos tres marroquíes en Ceuta por lanzar botellas con líquido corrosivo a militares

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

El tiempo en Murcia: previsión meteorológica para hoy, lunes 31 de agosto

El tiempo en Murcia: previsión meteorológica para hoy, lunes 31 de agosto
Tracking Pixel Contents