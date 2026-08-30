Interceptan a 7 inmigrantes en otra embarcación en el entorno de Cabo de Cope en Águilas

Tras las últimas jornadas en las que varias embarcaciones han arribado a las costas de la Región de Murcia, una nueva embarcación ha traído a varias personas hasta la Región de Murcia. Se trata, concretamente, de siete personas que llegaron al entorno de Cabo de Cope -Águilas- esta tarde de domingo.

Esta información procede de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia que, por otro lado, indicó que la Guardia Civil detectó que la lancha en la que viajaban se dedica al tráfico irregular de personas.

Asimismo, informaron que se monitorizó la trayectoria de la embarcación y se desplegó un dispositivo para localizar a todos sus ocupantes. Hasta el momento, siete personas han sido interceptadas. Esta cifra representa, según subrayan, la práctica totalidad de las que estaban a bordo.

Los interceptados serán puestos a disposición de los agentes de la Policía Nacional y se iniciarán los "correspondientes procedimientos de expulsión".

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