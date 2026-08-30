Un incendio en un tractor provoca una gran columna de humo en Lorca

Una gran columna de humo que salía desde una nave situada en un terreno agrícola de Lorca provocó un importante susto en el municipio, puesto que se encontraba bastante cerca del paraje de Los Jarales, una importante zona de masa forestal.

El fuego procedía de un tractor que estaba en el interior del edificio. El 112 indicó que hasta el lugar se desplazó el helicóptero MU-030 porque desde su base se podía ver el humo.

Asimismo, el servicio de emergencias comunica que los primeros avisos los recibió sobre las 15.35 horas y en todas ellas se destacaba el tamaño de la columna.

Una gran columna de humo sale de una nave en un terreno agrícola de Lorca. / 112

Finalmente, los medios del Plan Infomur intervinieron las llamas y consiguieron extinguirlas antes de que se propagase por el entorno. En este sentido, subrayan que a las 16.15 horas se localizó el incendio y a las 16.46 el helicóptero ya regresaba a su base en La Alberquilla.

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A las 17.10 de la tarde, aproximadamente, daban el siniestro por extinguido y aseguran que no afectó ni al terreno agrícola ni al forestal. Más allá de la unidad aérea, a la zona acudieron una brigada forestal, un agente medioambiental, el Servicio de Emergencias de Protección Civil de Lorca para localizar el origen del humo y comprobar la situación y Bomberos del CEIS