Rescatada una joven que llevaba varias horas perdida en la zona de Roldán en Cartagena

Una joven fue rescatada esta tarde tras estar varias horas desaparecida en la zona de Roldán, Cartagena. Según informaron los servicios de emergencia en un comunicado, la chica salió desde la base de dicho territorio por la mañana y no sabía como regresar.

Asimismo, los agentes que se desplazaron hasta el lugar indicaron que estaba sin agua y con muy poca batería en su teléfono móvil. Además, la parte en la que se encontraba era inaccesible para vehículos terrestres.

Fue gracias a la llamada de uno de los familiares que el 112 de la Región de Murcia pudo contactar con la joven y obtener su ubicación para, posteriormente, trasladarse hasta la zona y ejecutar el rescate.

Ubicación en la que se encontraba la joven en el momento del rescate. / L. O.

El Monte Roldán, con una altura superior a los 480 metros, es espacio natural protegido de la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán que cuenta con una ruta senderista de 6 kilómetros, aproximadamente, en la que se habría perdido.

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Hasta el lugar de los hechos se movilizaron los Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Cartagena que fueron informados por el 112. El primer aviso llegó sobre las 14.50 horas y las 15.50 los efectivos encargados ya indicaban que se encontraban junto a la desaparecida.