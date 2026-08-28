Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Urgencias de la ArrixacaTerremoto en MurciaTiempo en MurciaSubmarinos S-80Aparcamiento en MurciaPlanes fin de semana
instagramlinkedin

Investigación

"Ha intentado tirarla por el balcón": alarma vecinal en el centro de Murcia por una fuerte discusión entre una pareja de ancianos

Un amplio dispositivo policial se traslada al barrio de Santa María de Gracia tras decenas de avisos al 112

Despliegue policial y curiosos en la zona donde han ocurrido los hechos, este viernes

Despliegue policial y curiosos en la zona donde han ocurrido los hechos, este viernes / Juan Carlos Caval

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alba Marqués

Alba Marqués

Un amplio dispositivo de Policía Nacional, Policía Local y servicios sanitarios se ha desplegado este viernes por la mañana en la calle doctor Jiménez Díaz, en el barrio murciano de Santa María de Gracia, después de que el Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibiera decenas de llamadas alertando de una fuerte discusión entre una pareja de avanzada en el balcón de una vivienda de un bloque de pisos.

Los primeros avisos se produjeron en torno a las 9.00 horas. Según el relato de varios testigos, un anciano agredía a una mujer en el exterior de un inmueble.

Un agente de policía en el balcón donde han ocurrido los hechos

Un agente de policía en el balcón donde han ocurrido los hechos / Juan Carlos Caval

Las personas que dieron la voz de alarma aseguraron haber visto al hombre golpear a la mujer con un palo, que podría corresponder al de una escoba o una fregona. Algunos testigos afirmaron además que el varón "ha intentado tirarla por el balcón", mientras desde la vivienda "se escuchaban gritos de socorro".

Ante la gravedad de los avisos, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local de Murcia, así como una ambulancia del 061.

Policía en la calle doctor Jiménez Díaz, este viernes

Policía en la calle doctor Jiménez Díaz, este viernes / Juan Carlos Caval

Fuentes policiales informan de que el hombre padece alzhéimer y sufrió un episodio violento. Afortunadamente, ni la mujer ni él sufrieron daños y fueron atendidos en la vivienda por sanitarios para conseguir tranquilizarlos.

El hombre además fue trasladado al hospital Morales Meseguer de Murcia para una valoración.

Noticias relacionadas y más

Así, el incidente no dejó heridos, pero causó un gran revuelo en la zona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere Javier Iniesta, director de Enfermería de la Arrixaca y exdiputado del PP
  2. Dos submarinos S-80 navegan frente a Cartagena por primera vez: un hito para la Armada española
  3. Lluvia de barro, posibles tormentas y calima este jueves en la Región de Murcia
  4. Cambio radical del tiempo en la Región: Descenso brusco de las temperaturas y precipitaciones generalizadas
  5. Detenido por cuarta vez en Cartagena un asesor financiero por múltiples estafas
  6. Choca con un coche al conducir borracho y en sentido contrario por la A-30 a la altura de Alcantarilla
  7. El SMS agota las bolsas de trabajo de una docena de especialidades médicas este verano
  8. Eclipse parcial de Luna del 28 de agosto: ¿se verá desde la Región de Murcia?

"Ha intentado tirarla por el balcón": alarma vecinal en el centro de Murcia por una fuerte discusión entre una pareja de ancianos

"Ha intentado tirarla por el balcón": alarma vecinal en el centro de Murcia por una fuerte discusión entre una pareja de ancianos

Irán se muestra abierto a volver a las negociaciones con EEUU mientras redacta una lista de condiciones para reabrir Ormuz

Irán se muestra abierto a volver a las negociaciones con EEUU mientras redacta una lista de condiciones para reabrir Ormuz

Artistas de toda España podrán plasmar los paisajes de San Javier en el I Concurso de Pintura al Aire Libre

Artistas de toda España podrán plasmar los paisajes de San Javier en el I Concurso de Pintura al Aire Libre

Antelo y Martínez exigen la expulsión inmediata de los "espías de Marruecos" asentados en la Región de Murcia

Arde Bogotá escoge un histórico enclave de Cartagena para su nuevo videoclip

Arde Bogotá escoge un histórico enclave de Cartagena para su nuevo videoclip

Serbia enterrará a a Ratko Mladić, el "carnicero de Bosnia", con honores de Estado

Serbia enterrará a a Ratko Mladić, el "carnicero de Bosnia", con honores de Estado

Detenidos en una urbanización de Molina al descubrir un cultivo de marihuana y un coche robado en Letonia

Detenidos en una urbanización de Molina al descubrir un cultivo de marihuana y un coche robado en Letonia

Ya está en Netflix la serie rodada en la Región que promete colarse entre lo más visto

Ya está en Netflix la serie rodada en la Región que promete colarse entre lo más visto
Tracking Pixel Contents