Investigación
"Ha intentado tirarla por el balcón": alarma vecinal en el centro de Murcia por una fuerte discusión entre una pareja de ancianos
Un amplio dispositivo policial se traslada al barrio de Santa María de Gracia tras decenas de avisos al 112
Un amplio dispositivo de Policía Nacional, Policía Local y servicios sanitarios se ha desplegado este viernes por la mañana en la calle doctor Jiménez Díaz, en el barrio murciano de Santa María de Gracia, después de que el Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibiera decenas de llamadas alertando de una fuerte discusión entre una pareja de avanzada en el balcón de una vivienda de un bloque de pisos.
Los primeros avisos se produjeron en torno a las 9.00 horas. Según el relato de varios testigos, un anciano agredía a una mujer en el exterior de un inmueble.
Las personas que dieron la voz de alarma aseguraron haber visto al hombre golpear a la mujer con un palo, que podría corresponder al de una escoba o una fregona. Algunos testigos afirmaron además que el varón "ha intentado tirarla por el balcón", mientras desde la vivienda "se escuchaban gritos de socorro".
Ante la gravedad de los avisos, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local de Murcia, así como una ambulancia del 061.
Fuentes policiales informan de que el hombre padece alzhéimer y sufrió un episodio violento. Afortunadamente, ni la mujer ni él sufrieron daños y fueron atendidos en la vivienda por sanitarios para conseguir tranquilizarlos.
El hombre además fue trasladado al hospital Morales Meseguer de Murcia para una valoración.
Así, el incidente no dejó heridos, pero causó un gran revuelo en la zona.
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