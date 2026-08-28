Un incendio en la vivienda de dos ancianos hace saltar las alarmas en Jumilla

El humo procedente de un piso ha hecho vivir momentos de tensión este mediodía en la Avenida Reyes Católicos de Jumilla. Sobre las 13.55 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia recibía varias llamadas alertando de que observaban una humareda saliendo del interior del edificio.

Al lugar se desplazaron rápidamente efectivos de la Policía Local, quienes solicitaron la intervención de los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) con base en el parque de Jumilla.

Tras su intervención, se comprobó que el origen del fuego se encontraba en la campana extractora de la cocina, generándose una densa humareda en el interior del inmueble.

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También fue necesaria la presencia de sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Como consecuencia del incidente se procedió al traslado de una mujer de 79 años, afectada por intoxicación de humo, al Hospital Virgen del Castillo (Yecla). También fue asistido en el lugar un varón de 85 años.