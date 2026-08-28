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Detenidos en una urbanización de Molina al descubrir un cultivo de marihuana y un coche robado en Letonia

La Policía Nacional ha desmantelado la plantanción y se ha incautado de 206 plantas y material tecnológico

Plantación de marihuana hallada en el interior de una vivienda ubicada en una urbanización de Molina de Segura

Plantación de marihuana hallada en el interior de una vivienda ubicada en una urbanización de Molina de Segura / POLICÍA NACIONAL

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La Opinión

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Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una plantación de marihuana en el interior de una vivienda ubicada en una urbanización de Molina de Segura y han detenido a dos personas como presuntas responsables de su mantenimiento.

A los arrestados se les imputan los delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y robo de vehículo a motor, según ha informado el Cuerpo.

La investigación se inició tras tener conocimiento de la posible existencia de un cultivo 'indoor' en el inmueble, así como de enganches ilegales a la red eléctrica.

Durante el registro, los agentes intervinieron 206 plantas de marihuana en avanzado estado de floración y de un metro de altura, además de numeroso material de alta tecnología --lámparas LED, filtros de carbono, extractores y ventiladores-- destinado a disimular el olor y favorecer el crecimiento de la sustancia.

La instalación eléctrica presentaba un elevado consumo y deficiencias de seguridad que, unidas a la precariedad del inmueble, generaban un grave riesgo de incendio.

Asimismo, en el terreno de la vivienda los agentes localizaron e intervinieron un vehículo de alta gama que figuraba como sustraído en Letonia.

Los dos arrestados en la vivienda han sido puestos a disposición de la autoridad judicial para la adopción de medidas cautelares.

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Esta operación se enmarca dentro de las intervenciones recientes de la Policía Nacional contra el incremento de plantaciones de cannabis en la Región de Murcia.

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