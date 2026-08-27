Tarifa
Muere un buzo de 55 años tras ser rescatado en Cádiz
El fallecimiento se ha debido a una posible parada cardiorrespiratoria
EP
Un buzo de 55 años ha fallecido este miércoles tras ser rescatado en la costa de Tarifa (Cádiz), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.
El teléfono 112 atendió minutos antes de las 14,00 horas una llamada de auxilio que alertaba de un buzo en mal estado en el agua, detrás de la Isla de Tarifa, a unos diez metros de la costa, en una zona de buceo.
Desde la sala coordinadora se movilizó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil, a Salvamento Marítimo, a la Policía Portuaria y a la Policía Local.
Fuentes de la Guardia Civil han informado al 112 que el buzo fue rescatado en un primero momento por una embarcación de recreo y, posteriormente, fue trasladado a una embarcación de Salvamento Marítimo, que lo evacuó al Puerto de Tarifa con una posible parada cardiorrespiratoria.
Fuentes sanitarias han confirmado el fallecimiento de la víctima, a pesar de los intentos de los servicios médicos por salvarle la vida.
- La patrullera de la Guardia Civil enviada a la Región de Murcia no alcanza la velocidad de las narcolanchas
- La Zona Azul podría implantarse cada verano en La Manga y Cabo de Palos
- Muere un hombre en Yecla tras ser atropellado por un camión mientras se encontraba parado en el arcén de la carretera con su coche
- Manolo Torres 'copia' la estrategia de López Miras y le envía una carta para que actúe ante la contaminación de suelos en Cartagena
- La Confederación y los ayuntamientos de la Región se preparan ante posibles danas
- Lluvia de barro y posibles tormentas este miércoles en la Región
- Caen 12 miembros, entre ellos dos menores, de una red que vendía droga en San Javier y San Pedro del Pinatar
- El PSOE pide un servicio de limpieza 'estable' en La Alberca: 'Los vecinos se han movilizado y han recogido firmas