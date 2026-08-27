Sucesos
Un incendio en Bullas obliga a desalojar el Salto del Usero
Dos helicópteros trabajan en el paraje El Llano de Bullas para sofocar las llamas
Efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia y dos helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias trabajan en las labores de extinción de un incendio declarado en el paraje El Llano de Bullas.
El Centro de Coordinación de Emergencias ha comenzado a recibir llamadas de alerta a partir de las 18.30 horas alertando del fuego, originado en una zona agrícola próxima al castillo de El Castellar y cercana a un espacio forestal, según han informado fuentes del '1-1-2' consultadas por Europa Press. El popular Salto del Usero, perteneciente al paraje donde se han iniciado las llamas, ha sido desalojado de forma preventiva.
En el operativo intervienen bomberos del CEIS adscritos al parque de Caravaca de la Cruz, brigadas forestales de Mula y Cehegín, agentes medioambientales y los dos medios aéreos movilizados.
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