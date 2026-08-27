Un incendio en Bullas obliga a desalojar el Salto del Usero

Efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia y dos helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias trabajan en las labores de extinción de un incendio declarado en el paraje El Llano de Bullas.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha comenzado a recibir llamadas de alerta a partir de las 18.30 horas alertando del fuego, originado en una zona agrícola próxima al castillo de El Castellar y cercana a un espacio forestal, según han informado fuentes del '1-1-2' consultadas por Europa Press. El popular Salto del Usero, perteneciente al paraje donde se han iniciado las llamas, ha sido desalojado de forma preventiva.

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En el operativo intervienen bomberos del CEIS adscritos al parque de Caravaca de la Cruz, brigadas forestales de Mula y Cehegín, agentes medioambientales y los dos medios aéreos movilizados.