Detenido por cuarta vez en Cartagena un asesor financiero por múltiples estafas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Cartagena en cuatro ocasiones durante los últimos meses a un hombre, presuntamente implicado en diversos delitos de estafas, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

En la última detención, se determinó que habría aprovechado su condición de asesor financiero de una empresa para realizar gestiones no autorizadas, donde habría realizado contrataciones de ciudadanos extranjeros sin autorización del titular de la empresa, comprometiéndose a gestionar diferentes trámites administrativos que finalmente no habría realizado.

Estas actuaciones habrían ocasionado a la mercantil un perjuicio económico superior a 70.000 euros además de generar deuda y embargos con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

En otra de las investigaciones, el detenido, habría estafado casi 50.000 euros a una madre y su hijo durante tres años, haciéndoles creer que se encargaba de gestionar los trámites relacionados con una herencia y solicitándoles distintas cantidades de dinero para supuestos gastos y gestiones, llegando incluso los perjudicados a empeñar joyas valoradas en 11300 euros para hacer frente a sus requerimientos económicos.

También habría cobrado a otra persona casi 1000 euros con la promesa de tramitar una prejubilación vinculada a una posible incapacidad, trámite que finalmente no habría realizado.

Asimismo, en otras investigaciones, los agentes detectaron que figuraba como autorizado en una cuenta bancaria que habría recibido unos 20.000 euros procedentes de actividades ilícitas y detectaron indicios de su presunta pertenencia a una organización criminal dedicada a las estafas, cuyas cantidades canalizadas a través de diferentes cuentas se aproximarían al millón de euros.

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El detenido, fue puesto a disposición de la autoridad judicial que, en una de las ocasiones, decretó su ingreso en prisión provisional.