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Desmantelan una plantación de marihuana en una nave de Jumilla y detiene a su responsable

La Guardia Civil detuvo a un hombre de 46 años tras descubrir un invernadero con 400 plantas de cannabis y 25 kilos de marihuana seca

Plantas de marihuana halladas en una nave de Jumilla

Plantas de marihuana halladas en una nave de Jumilla / GUARDIA CIVIL

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La Opinión

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La Guardia Civil ha desarticulado un invernadero clandestino de marihuana instalado en una nave de Jumilla, en una operación que se ha saldado con la detención de un vecino de la localidad de 46 años como presunto autor de un delito contra la salud pública por cultivo y elaboración de droga.

La investigación se inició en el marco de las inspecciones para erradicar puntos de producción y venta de estupefacientes en el municipio, según ha informado la Benemérita.

Los agentes detectaron una nave ubicada en un paraje de la zona que registraba un consumo de electricidad inusualmente elevado. Tras obtener la correspondiente autorización judicial de entrada y registro, los efectivos hallaron en el interior cerca de 400 plantas de cannabis y 25 kilos de marihuana seca.

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Las pesquisas posteriores permitieron arrestar al presunto responsable del inmueble, quien residía en la finca desde finales del pasado año, fecha en la que se sospecha que comenzó el montaje de la infraestructura ilegal.

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