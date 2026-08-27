Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Patera en CartagenaFeria de MurciaFiestas ilegales MazarrónObras AVE LorcaMuere exalcalde Murcia
instagramlinkedin

Choca con un coche al conducir borracho y en sentido contrario por la A-30 a la altura de Alcantarilla

El conductor, investigado por la Guardia Civil, triplicaba la tasa de alcohol permitida

Coche accidentado por la conducción temeraria del investigado en la A-30

Coche accidentado por la conducción temeraria del investigado en la A-30 / G.C.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Opinión

La Opinión

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha investigado a un conductor como presunto autor de delitos contra la seguridad vial por conducir en sentido contrario y bajo los efectos del alcohol por la autovía A-30, a su paso por el municipio de Alcantarilla.

La actuación se inició cuando la Guardia Civil fue alertada de un siniestro vial, ocurrido, pasadas las diez de la noche, en la autovía A-30, a su paso por término municipal de Alcantarilla, cuando ya había oscurecido.

Una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Murcia se trasladó de urgencia al lugar y localizó dos vehículos.

Los primeros indicios confirmaron que uno de los turismos circulaba en sentido contrario, por lo que su conductor fue sometido a las pruebas reglamentarias de detección alcohólica.

El primer resultado arrojó 0,85 mg/l de alcohol en aire espirado, y la segunda prueba: 0,84 mg/l, triplicando el límite máximo permitido, que es de 0,25 mg/l.

Noticias relacionadas

La actuación finalizó con la investigación del conductor como presunto autor de delitos contra la seguridad vial, por conducir triplicando la tasa de alcoholemia máxima permitida y hacerlo de forma temeraria en sentido contrario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una embarcación con medio centenar de personas a bordo llega a Cala de los Dentoles, en Cartagena
  2. Cambio radical del tiempo en la Región: Descenso brusco de las temperaturas y precipitaciones generalizadas
  3. Llamar a la Policía o a la Guardia Civil puede salir caro
  4. Tres días de luto oficial en Murcia por la muerte del exalcalde Antonio Bódalo
  5. La tercera patera-taxi en una semana pone fin a las vacaciones del Gobierno y oposición en la Región de Murcia
  6. Lluvia de barro y posibles tormentas este miércoles en la Región
  7. Municipios de la Región se suman a la concentración de apoyo a Ceuta
  8. Hospitalizado con quemaduras graves al incendiarse la motosierra con la que trabajaba en Fuente Álamo

Choca con un coche al conducir borracho y en sentido contrario por la A-30 a la altura de Alcantarilla

Choca con un coche al conducir borracho y en sentido contrario por la A-30 a la altura de Alcantarilla

Muere Javier Iniesta, director de Enfermería de la Arrixaca y exdiputado del PP

Muere Javier Iniesta, director de Enfermería de la Arrixaca y exdiputado del PP

Alpañez (Vox) exige al PP que deje las "pantomimas vacacionales" y rompa con el PSOE

El plan del PSOE para hacer Murcia más verde: solo uno de cada diez vecinos puede ver un árbol desde su casa

El plan del PSOE para hacer Murcia más verde: solo uno de cada diez vecinos puede ver un árbol desde su casa

En directo | Comparecencia de López Miras y Arroyo ante la llegada de pateras en las últimas semanas

En directo | Comparecencia de López Miras y Arroyo ante la llegada de pateras en las últimas semanas

La bandera de Ceuta ondeará en Murcia el 2 de septiembre en apoyo a la ciudad autónoma

La bandera de Ceuta ondeará en Murcia el 2 de septiembre en apoyo a la ciudad autónoma

DIRECTO | Mónica García comparece en el Congreso para informar sobre la crisis de Ceuta

DIRECTO | Mónica García comparece en el Congreso para informar sobre la crisis de Ceuta

El precio de la vivienda aumentó en junio un 22,1% en la Región y las ventas retrocedieron un 9%

El precio de la vivienda aumentó en junio un 22,1% en la Región y las ventas retrocedieron un 9%
Tracking Pixel Contents