Choca con un coche al conducir borracho y en sentido contrario por la A-30 a la altura de Alcantarilla
El conductor, investigado por la Guardia Civil, triplicaba la tasa de alcohol permitida
La Guardia Civil de la Región de Murcia ha investigado a un conductor como presunto autor de delitos contra la seguridad vial por conducir en sentido contrario y bajo los efectos del alcohol por la autovía A-30, a su paso por el municipio de Alcantarilla.
La actuación se inició cuando la Guardia Civil fue alertada de un siniestro vial, ocurrido, pasadas las diez de la noche, en la autovía A-30, a su paso por término municipal de Alcantarilla, cuando ya había oscurecido.
Una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Murcia se trasladó de urgencia al lugar y localizó dos vehículos.
Los primeros indicios confirmaron que uno de los turismos circulaba en sentido contrario, por lo que su conductor fue sometido a las pruebas reglamentarias de detección alcohólica.
El primer resultado arrojó 0,85 mg/l de alcohol en aire espirado, y la segunda prueba: 0,84 mg/l, triplicando el límite máximo permitido, que es de 0,25 mg/l.
La actuación finalizó con la investigación del conductor como presunto autor de delitos contra la seguridad vial, por conducir triplicando la tasa de alcoholemia máxima permitida y hacerlo de forma temeraria en sentido contrario.
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