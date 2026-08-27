Un accidente complica la circulación en la A-7 a la altura de Javalí Nuevo con 2 kilómetros de retenciones

Un accidente complica este jueves desde las 9:00 horas la circulación en la autovía A-7, a la altura de la pedanía murciana de Javalí Nuevo, en sentido Almería, y provoca retenciones de tráfico lento que alcanzan los dos kilómetros, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT).

El siniestro está afectando a la circulación en este tramo de la principal vía de comunicación por carretera de la zona y genera dificultades para los conductores que circulan hacia Almería.

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La DGT ha alertado de la incidencia a través de sus canales oficiales y recomienda extremar la precaución al aproximarse al punto afectado y adaptar la velocidad a las condiciones del tráfico.