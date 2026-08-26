Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Patera en CartagenaAutónomos en MurciaObras Miguel InduráinAlcaraz y Serena WilliamsTiempo en MurciaMuere exalcalde Murcia
instagramlinkedin

Homicidios

La prensa irlandesa se hace eco del asesinato de la pareja irlandesa en un jacuzzi de Cullera

Los medios del país de origen de la pareja fallecida reproducen los detalles conocidos, a la espera de los resultados de las autopsias que se practicarán este martes en el Instituto de Medicina Legal de Valencia

Pantallazo del medio irlandés RTÉ 100 sobre la noticia.

Pantallazo del medio irlandés RTÉ 100 sobre la noticia. / LEV-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Stella López

Cullera

El caso del matrimonio irlandés hallado muerto en una vivienda de Cullera ha comenzado a tener eco en medios de Irlanda, que siguen de cerca el suceso ocurrido durante sus vacaciones en la localidad valenciana. Las informaciones publicadas reproducen, por ahora, los detalles que ya han trascendido sobre el hallazgo y que ya había adelantado Levante-EMV sobre la investigación abierta por la Guardia Civil.

Sin embargo, la atención de la prensa irlandesa no se ha traducido todavía en nuevos datos sobre lo ocurrido. La identidad de las víctimas tampoco ha sido facilitada oficialmente ni se ha determinado la causa exacta de las muertes, todavía a la espera de los resultados que arrojarán las autopsias practicadas en València.

Investigación abierta

La investigación continúa abierta y los agentes mantienen distintas hipótesis sobre las circunstancias en las que falleció la pareja. Mientras tanto, sus dos hijos, que fueron quienes encontraron los cuerpos, permanecen bajo la atención de los servicios sociales municipales a la espera de la llegada de un familiar.

Noticias relacionadas

Así, los medios irlandeses se limitan de momento a recoger un caso que ha despertado interés en el país de origen de la pareja, pero sin que hayan aparecido nuevas claves que permitan esclarecer qué sucedió en el interior de la vivienda. La investigación de la Guardia Civil deberá determinar ahora si las primeras evidencias apuntan finalmente a una muerte accidental o a un episodio de carácter violento.

Fuente: Levante - EMV

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La patrullera de la Guardia Civil enviada a la Región de Murcia no alcanza la velocidad de las narcolanchas
  2. La Zona Azul podría implantarse cada verano en La Manga y Cabo de Palos
  3. Muere un hombre en Yecla tras ser atropellado por un camión mientras se encontraba parado en el arcén de la carretera con su coche
  4. Manolo Torres 'copia' la estrategia de López Miras y le envía una carta para que actúe ante la contaminación de suelos en Cartagena
  5. La Confederación y los ayuntamientos de la Región se preparan ante posibles danas
  6. Caen 12 miembros, entre ellos dos menores, de una red que vendía droga en San Javier y San Pedro del Pinatar
  7. El PSOE pide un servicio de limpieza 'estable' en La Alberca: 'Los vecinos se han movilizado y han recogido firmas
  8. La Comunidad gana la batalla judicial para impedir que se construya en el entorno del castillo de Monteagudo

Dos calles de Lorca estarán cortadas durante tres meses para el soterramiento del AVE

Dos calles de Lorca estarán cortadas durante tres meses para el soterramiento del AVE

Gamescom 2026: El galáctico Exodus pone fecha a su lanzamiento durante la Opening Night Live

Gamescom 2026: El galáctico Exodus pone fecha a su lanzamiento durante la Opening Night Live

Arroyo denuncia que Interior ha convertido la costa de Cartagena en un "coladero" para las mafias

Arroyo denuncia que Interior ha convertido la costa de Cartagena en un "coladero" para las mafias

No tires las cáscaras de pistacho, tienen un segundo uso en el jardín: ayudan a mejorar la tierra y frenar plagas

No tires las cáscaras de pistacho, tienen un segundo uso en el jardín: ayudan a mejorar la tierra y frenar plagas

La tercera patera-taxi en una semana pone fin a las vacaciones del Gobierno y oposición en la Región de Murcia

La tercera patera-taxi en una semana pone fin a las vacaciones del Gobierno y oposición en la Región de Murcia

La alcaldesa de Cartagena denuncia que Interior convierte la costa en un 'coladero' para las mafias por la falta de medios

25.000 espectadores y cinco ‘sold out’ para un Festival de San Javier que ensancha sus límites

25.000 espectadores y cinco ‘sold out’ para un Festival de San Javier que ensancha sus límites

Inyección de 1,2 millones para la reconversión bioclimática del IES Beniaján, en Murcia

Inyección de 1,2 millones para la reconversión bioclimática del IES Beniaján, en Murcia
Tracking Pixel Contents