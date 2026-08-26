Hospitalizado con quemaduras graves al incendiarse la motosierra con la que trabajaba en Fuente Álamo

Un hombre de 40 años ha ingresado en el hospital herido de gravedad al incendiarse la motosierra con la que estaba trabajando en una explotación agrícola del paraje de Los Paganes, en Fuente Álamo, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia.

El 112 recibía una llamada informando del accidente a las 10:03 horas de este miércoles. El testigo hablaba de un incendio en unos rastrojos y que había una persona herida.

Al lugar se movilizaron patrullas de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) y una Unidad Móvil de Emergencias (UME) con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

A su llegada, la patrulla de la Guardia Civil especificó que se trataba de un hombre que se había quemado mientras trabajaba escardando con una motosierra. Los bomberos apagaron el incendio y los sanitarios estabilizaron y trasladaron al herido, un hombre de 40 años, a la Unidad de Quemados del hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, afectado por quemaduras muy graves en todo su cuerpo.

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El incidente ha sido informado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.