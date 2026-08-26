Accidente laboral
Hospitalizado con quemaduras graves al incendiarse la motosierra con la que trabajaba en Fuente Álamo
El empleado de una explotación agrícola, de 40 años, ha sido trasladado a la Unidad de Quemados de la Arrixaca
Un hombre de 40 años ha ingresado en el hospital herido de gravedad al incendiarse la motosierra con la que estaba trabajando en una explotación agrícola del paraje de Los Paganes, en Fuente Álamo, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia.
El 112 recibía una llamada informando del accidente a las 10:03 horas de este miércoles. El testigo hablaba de un incendio en unos rastrojos y que había una persona herida.
Al lugar se movilizaron patrullas de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) y una Unidad Móvil de Emergencias (UME) con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.
A su llegada, la patrulla de la Guardia Civil especificó que se trataba de un hombre que se había quemado mientras trabajaba escardando con una motosierra. Los bomberos apagaron el incendio y los sanitarios estabilizaron y trasladaron al herido, un hombre de 40 años, a la Unidad de Quemados del hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, afectado por quemaduras muy graves en todo su cuerpo.
El incidente ha sido informado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.
- La patrullera de la Guardia Civil enviada a la Región de Murcia no alcanza la velocidad de las narcolanchas
- La Zona Azul podría implantarse cada verano en La Manga y Cabo de Palos
- Muere un hombre en Yecla tras ser atropellado por un camión mientras se encontraba parado en el arcén de la carretera con su coche
- Manolo Torres 'copia' la estrategia de López Miras y le envía una carta para que actúe ante la contaminación de suelos en Cartagena
- La Confederación y los ayuntamientos de la Región se preparan ante posibles danas
- Caen 12 miembros, entre ellos dos menores, de una red que vendía droga en San Javier y San Pedro del Pinatar
- El PSOE pide un servicio de limpieza 'estable' en La Alberca: 'Los vecinos se han movilizado y han recogido firmas
- La Comunidad gana la batalla judicial para impedir que se construya en el entorno del castillo de Monteagudo