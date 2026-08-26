Una empresa agrícola pagará casi 100.000 euros de multa por verter al Mar Menor salmuera equivalente a 64 piscinas olímpicas

El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha desestimado el recurso presentado por una empresa agrícola contra la Orden de la Comunidad Autónoma que le exigió una indemnización de 97.600 euros por verter hacia el Mar Menor salmuera equivalente al volumen de casi 64 piscinas olímpicas.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso del TSJRM recoge que el informe del perito designado por la Fiscalía en las diligencias informativas incoadas por la misma contra la contaminación en la laguna determinó que entre 2012 y 2016 la empresa vertió al medio ambiente 159.400 metros cúbicos de salmuera sin depurar.

Y añade que otro informe, este, emitido por la Administración regional, consideró acreditado que esos vertidos supusieron el cinco por ciento del total de los efectuados.

En su recurso, que no ha prosperado, la demandante alegó que no estaba demostrado que hubiera contaminado el Mar Menor, ya que no había efectuado los vertidos que se le atribuían, para añadir que aunque se admitiera haberlos hecho, los mismos no serían determinantes de la contaminación que sufre la laguna salada.

También expuso que esa contaminación era “difusa” y que a la misma habían contribuido varios factores, no solo los relacionados con las explotaciones agrícolas de la zona.

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La Sala de lo Contencioso considera acreditados los vertidos en base a las numerosas pruebas incorporadas a las actuaciones, entre las que se encuentra la de que la explotación disponía de una desalobradora que carecía del preceptivo permiso de la Confederación Hidrográfica del Segura.