Detenido en Asturias un familiar de un vecino de Jumilla por usurpar su identidad y estafarle 20.000 euros

La Guardia Civil ha detenido en Asturias a un hombre de 48 años, familiar de un vecino de Jumilla, como presunto autor de una estafa a éste de 20.000 euros y de un delito de usurpación de su estado civil, tras acceder supuestamente a su banca online y utilizar sus tarjetas, ha informado el instituto armado.

La operación ‘Nephew26’, desarrollada por especialistas de los Equipos Arroba en el marco del Plan de prevención y respuesta contra la ciberdelincuencia, comenzó después de que la víctima denunciara cargos en comercios y bares y retiradas de efectivo en cajeros de Jumilla por valor de 20.000 euros.

El perjudicado también detectó un préstamo de 6.000 euros formalizado a su nombre y el rescate de un fondo de inversión valorado en 3.000 euros.

La investigación determinó que el sospechoso, encargado del cuidado y acompañamiento de la víctima, habría aprovechado la relación de confianza para acceder a sus cuentas.

Los agentes le atribuyen la venta del fondo, la contratación del préstamo y la creación de tarjetas virtuales vinculadas a su teléfono móvil para realizar compras. También habría utilizado una tarjeta de la víctima para retirar efectivo.

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La Guardia Civil recomienda no compartir las credenciales bancarias y establecer contraseñas y PIN seguros, evitando datos fáciles de adivinar.