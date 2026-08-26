Investigación
Detenido en Asturias un familiar de un vecino de Jumilla por usurpar su identidad y estafarle 20.000 euros
El arrestado habría accedido a la banca online de la víctima, formalizado un préstamo y rescatado un fondo de inversión
EFE
La Guardia Civil ha detenido en Asturias a un hombre de 48 años, familiar de un vecino de Jumilla, como presunto autor de una estafa a éste de 20.000 euros y de un delito de usurpación de su estado civil, tras acceder supuestamente a su banca online y utilizar sus tarjetas, ha informado el instituto armado.
La operación ‘Nephew26’, desarrollada por especialistas de los Equipos Arroba en el marco del Plan de prevención y respuesta contra la ciberdelincuencia, comenzó después de que la víctima denunciara cargos en comercios y bares y retiradas de efectivo en cajeros de Jumilla por valor de 20.000 euros.
El perjudicado también detectó un préstamo de 6.000 euros formalizado a su nombre y el rescate de un fondo de inversión valorado en 3.000 euros.
La investigación determinó que el sospechoso, encargado del cuidado y acompañamiento de la víctima, habría aprovechado la relación de confianza para acceder a sus cuentas.
Los agentes le atribuyen la venta del fondo, la contratación del préstamo y la creación de tarjetas virtuales vinculadas a su teléfono móvil para realizar compras. También habría utilizado una tarjeta de la víctima para retirar efectivo.
La Guardia Civil recomienda no compartir las credenciales bancarias y establecer contraseñas y PIN seguros, evitando datos fáciles de adivinar.
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