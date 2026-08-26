Un camión volcado derrama combustible y abono líquido sobre la RM-711 en Lorca

Efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia han intervenido este miércoles para contener el derrame de combustible y de la carga de abono líquido provocados por el vuelco de un camión en la carretera RM-711, que une Lorca y Caravaca de la Cruz.

El accidente, que se ha saldado sin heridos, se ha producido a primera hora de la tarde a la altura del kilómetro 44 de la citada vía, dentro del término municipal de Lorca, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2'.

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Al lugar se han desplazado también miembros del Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Lorca para valorar el alcance del derrame.