Robos
Atracan con pasamontañas y armados con pistolas una gasolinera de Molina de Segura para robar 326 euros y dos décimos de lotería
Uno de los dos atracadores ha sido detenido y al otro se le busca
La Policía Nacional ha detenido a un hombre por su presunta implicación en un robo con intimidación perpetrado el pasado 17 de agosto en una estación de servicio de Molina de Segura, según ha informado el Cuerpo.
El atraco se produjo sobre las 17.00 horas, cuando dos individuos con pasamontañas y guantes encañonaron con un arma de fuego al empleado del establecimiento para sustraer 326 euros y dos décimos de lotería.
Agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Molina de Segura arrestaron a uno de los sospechosos en el barrio murciano de Espinardo 20 horas después de los hechos.
En el registro en una finca en Molina de Segura, los investigadores también localizaron e intervinieron el vehículo utilizado presuntamente por los autores para la huida tras el asalto, así como varias prendas utilizadas durante el robo.
El arrestado ha quedado a disposición judicial tras decretarse las medidas cautelares correspondientes, mientras la investigación continúa abierta para localizar y detener al segundo implicado.
- La patrullera de la Guardia Civil enviada a la Región de Murcia no alcanza la velocidad de las narcolanchas
- La Zona Azul podría implantarse cada verano en La Manga y Cabo de Palos
- Muere un hombre en Yecla tras ser atropellado por un camión mientras se encontraba parado en el arcén de la carretera con su coche
- Manolo Torres 'copia' la estrategia de López Miras y le envía una carta para que actúe ante la contaminación de suelos en Cartagena
- La Confederación y los ayuntamientos de la Región se preparan ante posibles danas
- Caen 12 miembros, entre ellos dos menores, de una red que vendía droga en San Javier y San Pedro del Pinatar
- El PSOE pide un servicio de limpieza 'estable' en La Alberca: 'Los vecinos se han movilizado y han recogido firmas
- La Comunidad gana la batalla judicial para impedir que se construya en el entorno del castillo de Monteagudo