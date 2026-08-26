Arranca una cadena de oro del cuello a un cliente en una terraza de Lo Pagán y se da a la fuga

La Guardia Civil ha detenido en San Pedro del Pinatar a un hombre de 28 años por asaltar a un cliente que se encontraba en la terraza de un restaurante en Lo Pagán, a quien le arrancó de un tirón una cadena de oro del cuello antes de darse a la fuga.

Los hechos movilizaron a varias patrullas de la Benemérita hasta el lugar del suceso, donde los agentes se entrevistaron con la víctima y los testigos, según ha informado el instituto armado.

La colaboración ciudadana resultó determinante para la investigación, ya que las descripciones físicas facilitadas y los detalles del asalto permitieron a los guardias civiles identificar con rapidez al sospechoso, un experimentado delincuente con antecedentes y asentado en la zona.

Tras centrar las pesquisas sobre el investigado, la Guardia Civil desplegó un dispositivo de localización que culminó con su detención dos días después de la comisión del robo.

El arrestado ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito de robo con violencia.