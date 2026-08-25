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Siniestro

Extinguido un incendio en un coche en el Centro Comercial Almenara de Lorca

El vehículo se encontraba en el parking descubierto del local

Vehículo de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia

Vehículo de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia / CEIS

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José Arrondo

Un incendio que se originó en un coche genera alarma en el Centro Comercial Almenara de Lorca. El servicio de emergencias 112 de la Región de Murcia indicó en sus canales oficiales que el fuego se desarrolló en el parking descubierto de este local.

Hasta el lugar se desplazaron los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia que aplacaron las llamas antes de que supusieran un grave peligro para salud de las personas y la integridad de los vehículos que se encontraban alrededor.

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El 112 desconoce, por el momento, las causas por las que se desencadenó este siniestro.

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