Huye a pie de un control en Murcia tras abandonar una furgoneta robada y acaba detenido

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un hombre como presunto autor de los delitos de hurto y uso de vehículo a motor y resistencia y desobediencia, después de que fuera localizado tras emprender la huida a pie junto a otro individuo cuando ambos circulaban en una furgoneta que había sido robada la madrugada anterior y ofrecer una fuerte resistencia durante la intervención policial.

Durante el desarrollo de un control policial de vehículos establecido en la carretera Plaza Isla Grosa de Murcia, un vehículo que se aproximaba, al percatarse de la presencia policial y no tener posibilidad de evadirlo, los dos varones que se encontraban en el interior se apearon y emprendieron la huida a la carrera por la calzada, adentrándose a un polígono de naves industriales cercano.

Ante esta situación, los agentes de Policía Nacional iniciaron la persecución de ambos, logrando localizar a uno de ellos oculto entre unos arbustos situados junto a una gasolinera, el cual ofreció una fuerte resistencia durante la intervención, siendo finalmente detenido.

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, los agentes pudieron determinar que la furgoneta en la que viajaban había sido sustraída en la madrugada del día anterior en un complejo empresarial de Bigastro.

La investigación continúa abierta con el objetivo de identificar y localizar al segundo individuo que viajaba en el vehículo sustraído y determinar su grado de participación en los hechos.

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El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de los delitos de hurto y uso de vehículo a motor y resistencia y desobediencia para la adopción de las medidas cautelares oportunas.