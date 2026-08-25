Desmantelan un invernadero clandestino con más de 800 plantas de marihuana en una nave de Balsicas

La Guardia Civil ha desarticulado un invernadero clandestino con cerca de 800 plantas de cannabis y más de un kilo de MDMA en una nave industrial de Balsicas, en Torre Pacheco, según ha informado la Benemérita.

La intervención se ha saldado con la detención de tres hombres de 18, 19 y 38 años como presuntos autores de los delitos de cultivo o elaboración de droga, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal.

La investigación, denominada 'Grapping', se inició el pasado marzo tras detectarse indicios de la existencia de una plantación a gran escala en el inmueble.

Las vigilancias practicadas en torno a la nave permitieron averiguar que allí vivían varias personas que rara vez salían al exterior.

Recientemente, un amplio dispositivo policial llevó a cabo la entrada en el recinto, donde se localizó una sofisticada instalación dotada de los útiles necesarios para el cultivo 'indoor' de marihuana.

En concreto, la Guardia Civil desmanteló cerca de 200 luminarias tipo led con transformador autorregulable, decenas de ventiladores, ingentes cantidades de productos químicos y un enganche clandestino de calidad profesional a la red eléctrica.

Además, en la nave se incautaron cerca de 800 plantas de cannabis en avanzado estado de crecimiento y más un kilo de MDMA.

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Los arrestados habían acondicionado el lugar con dormitorios, zona de ocio, cocina y un acopio de víveres que les permitía permanecer semanas sin salir, manteniendo así un sistema de producción intensivo e ininterrumpido con ciclos de cosecha trimestrales.