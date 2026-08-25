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Un choque entre dos camiones en Lorca deja dos heridos y corta el tráfico

La colisión tuvo lugar en la A-91 en dirección Granada

Imagen de una ambulancia del 112 Región de Murcia

Imagen de una ambulancia del 112 Región de Murcia / EFE | Archivo

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José Arrondo

Un accidente de tráfico en Lorca ha dejado a dos personas heridas. Se trató, según aclaró el 112, de un choque entre dos camiones en la A-91.

La colisión, además de los daños ocasionados a la salud de ambas personas, provocó retenciones y complicaciones en la carretera. El suceso tuvo lugar en la dirección hacia Granada, cerca de la salida nueve.

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Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil, los bomberos de la Región de Murcia, miembros de los equipos de mantenimiento de las carreteras y dos ambulancias del 061.

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