Un choque entre dos camiones en Lorca deja dos heridos y corta el tráfico

Un accidente de tráfico en Lorca ha dejado a dos personas heridas. Se trató, según aclaró el 112, de un choque entre dos camiones en la A-91.

La colisión, además de los daños ocasionados a la salud de ambas personas, provocó retenciones y complicaciones en la carretera. El suceso tuvo lugar en la dirección hacia Granada, cerca de la salida nueve.

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Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil, los bomberos de la Región de Murcia, miembros de los equipos de mantenimiento de las carreteras y dos ambulancias del 061.