Siniestro
Un choque entre dos camiones en Lorca deja dos heridos y corta el tráfico
La colisión tuvo lugar en la A-91 en dirección Granada
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Un accidente de tráfico en Lorca ha dejado a dos personas heridas. Se trató, según aclaró el 112, de un choque entre dos camiones en la A-91.
La colisión, además de los daños ocasionados a la salud de ambas personas, provocó retenciones y complicaciones en la carretera. El suceso tuvo lugar en la dirección hacia Granada, cerca de la salida nueve.
Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil, los bomberos de la Región de Murcia, miembros de los equipos de mantenimiento de las carreteras y dos ambulancias del 061.
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