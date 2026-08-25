Caen 12 miembros, entre ellos dos menores, de una red que vendía droga en San Javier y San Pedro del Pinatar

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado a la venta de droga al menudeo en San Javier y San Pedro del Pinatar, en el marco de una operación que se ha saldado con la investigación de una docena de personas, entre ellas dos menores, según ha informado la Benemérita.

En concreto, el operativo policial, que ha incluido el registro de cinco viviendas que funcionaban como puntos de venta de cocaína, heroína, hachís, marihuana y óxido nitroso, ha incluido el desmantelamiento de una plantación 'indoor' de 250 plantas de marihuana.

La investigación, a cargo del Equipo ROCA de Torrevieja (Alicante), se inició tras una intervención previa en un cultivo de marihuana que permitió detectar la existencia de esta red criminal dedicada a la distribución y venta de sustancias estupefacientes al menudeo.

A partir de ese hallazgo, el análisis de las pruebas recabadas y diversas vigilancias permitieron constatar que los investigados usaban varios domicilios como puntos de venta.

Las pesquisas se extendieron hasta las localidades de San Javier y San Pedro del Pinatar, donde los agentes localizaron cinco inmuebles que operaban como centros neurálgicos de la organización.

Las investigaciones permitieron identificar una estructura jerarquizada y con funciones diferenciadas, cuyos líderes controlaban la compra, venta y distribución de cocaína y marihuana, principalmente.

Los agentes practicaron la entrada y registro en las cinco viviendas, donde intervinieron diferentes cantidades de cocaína, heroína, hachís, marihuana y óxido nitroso (conocido como 'gas de la risa'), dinero en efectivo y útiles relacionados con la dosificación y venta de las sustancias.

En la plantación intervenida se localizaron 250 plantas de marihuana, además de diverso material de cultivo, como extractores y filtros de aire, focos y ventiladores.

En los domicilios utilizados como puntos de venta se intervinieron también básculas de precisión, una nota manuscrita con anotaciones de cantidades económicas, un espray de defensa, una porra artesanal, teléfonos móviles y 1.151 euros en efectivo.

En el operativo, cuyas diligencias han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela correspondiente, resultaron investigadas doce personas, dos de ellas menores de edad, cuya situación se puso en conocimiento de la Fiscalía de Menores de Murcia.

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Cinco de los investigados, entre ellos los dos menores, quedaron en libertad en dependencias policiales. Los siete restantes fueron puestos a disposición judicial y han quedado en libertad con la imposición de medidas cautelares.