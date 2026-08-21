Emergencias
Rescatado un septuagenario que estuvo tres días aturdido por un golpe de calor dentro de su casa en Mazarrón
El hombre de 74 años padece diabetes y estuvo varios días hospitalizado
Un hombre de 74 años ha sido rescatado tras permanecer tres días aturdido en su vivienda en Mazarrón. Según indicaron los agentes de la Guardia Civil que acudieron en su ayuda, la persona sufrió un golpe de calor.
El anciano, además, padece diabetes; por lo que corrió un importante peligro durante esas jornadas. El aviso llegó hasta el cuerpo benemérito gracias a que varios vecinos comunicaron su preocupación porque llevaban varios días sin verlo.
Los guardias civiles hablaron con los vecinos al llegar a la zona y, tras escuchar sus testimonios en los que indicaban que la persona no se movía "desde hace días", decidieron acceder a la vivienda.
Pudieron entrar al domicilio a través de la mosquitera de una ventana desde la que alcanzaron unas llaves que sirvieron para abrir la puerta principal. Una vez dentro, lo localizaron tendido en el suelo de una habitación en el piso superior.
El hombre tenía pulso, pero no respondía a los agentes cuando le hablaban. Ante esta situación, llamaron a una ambulancia que lo atendió y concluyó que su estado de salud estaba causado por un golpe de calor.
El anciano, de nacionalidad británica, fue trasladado urgentemente hasta el hospital Santa Lucía de Cartagena donde permaneció interno varios días "debatiéndose entre la vida y la muerte", indicaron.
La persona ya se encuentra en su domicilio, tras pasar varias semanas hospitalizado. La Guardia Civil comunicó en una nota de prensa que han visitado su domicilio para seguir su evolución.
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